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"Территория Приморья": Олег Кожемяко посетил самый "близкий" район Приморья

"Территория Приморья": Олег Кожемяко встретился с жителям Лазовского района в Приморье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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