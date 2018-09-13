"Территория Приморья": Олег Кожемяко посетил самый "близкий" район Приморья
"Территория Приморья": Олег Кожемяко встретился с жителям Лазовского района в Приморье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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