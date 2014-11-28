В Приморье объявлено штормовое предупреждение
На территории Приморского края из-за приближения циклона объявлено штормовое предупреждение, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.
"В связи с выходом южного циклона к побережью Приморья утром и днем 10 октября, ночью 11 октября в крае ожидаются дожди, местами сильные, с количеством осадков 15-45 мм за 12 часов и менее. Утром и днем 10 октября в южных и на юге западных районов края также ожидаются сильные, а местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в распространенном ведомством предупреждении.
Кроме того, на юге Приморья ожидаются грозы и ветер порывами до 15-20 м/с. Во Владивостоке днем 10 октября также возможен очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов), гроза и ветер до 22 м/с.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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