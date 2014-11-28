В Приморье объявлено штормовое предупреждение

На территории Приморского края из-за приближения циклона объявлено штормовое предупреждение, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.

"В связи с выходом южного циклона к побережью Приморья утром и днем 10 октября, ночью 11 октября в крае ожидаются дожди, местами сильные, с количеством осадков 15-45 мм за 12 часов и менее. Утром и днем 10 октября в южных и на юге западных районов края также ожидаются сильные, а местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в распространенном ведомством предупреждении.

Кроме того, на юге Приморья ожидаются грозы и ветер порывами до 15-20 м/с. Во Владивостоке днем 10 октября также возможен очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов), гроза и ветер до 22 м/с.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]