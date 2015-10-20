Дума Владивостока перенесла рандеву с Веркеенко на 16 октября

Об этом было заявлено сегодня на заседании комитете по местному самоуправлению городской Думы, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на сайт vl.ru. Депутаты не захотели менять свои планы по "прихоти" уходящего мэра Владивостока.

Напомним, 2 октября Виталий Веркеенко объявил в Фейсбуке о том, что с 11 октября уходит с поста главы города.

В ходе сегодняшнего совещания в Думе Владивостока замечаний к отставке главы не возникло у правового отдела Думы, прокуратуры. Замглавы администрации Владивостока Наталья Зубова в свою очередь сообщила, что Виталий Веркеенко готов и хотел бы встретиться с депутатами уже 11 октября. На это председатель комитета по местному самоуправлению Роза Чемерис отметила, что так быстро поменять расписание работы и назначить внеочередное заседание на послезавтра не получится. Скорее всего, уже экс-главу выслушают на внеочередном заседании Думы через неделю, 16 октября.

На том же заседании начнется процедура формирования конкурсной комиссии по выборам мэра. Этот вопрос также обсудили сегодня на комитете по МСУ. Принять решение о начале процедуры надо в течение пяти дней после отставки, то есть не позднее 16 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]