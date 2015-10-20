Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:44
  0

Дума Владивостока перенесла рандеву с Веркеенко на 16 октября

Дума Владивостока перенесла рандеву с Веркеенко на 16 октября

Об этом было заявлено сегодня на заседании комитете по местному самоуправлению городской Думы, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на сайт vl.ru. Депутаты не захотели менять свои планы по "прихоти" уходящего мэра Владивостока.

Напомним, 2 октября Виталий Веркеенко объявил в Фейсбуке о том, что с 11 октября уходит с поста главы города. 

В ходе сегодняшнего совещания в Думе Владивостока замечаний к отставке главы не возникло у правового отдела Думы, прокуратуры. Замглавы администрации Владивостока Наталья Зубова в свою очередь сообщила, что Виталий Веркеенко готов и хотел бы встретиться с депутатами уже 11 октября. На это председатель комитета  по местному самоуправлению Роза Чемерис отметила, что так быстро поменять расписание работы и назначить внеочередное заседание на послезавтра не получится. Скорее всего, уже экс-главу выслушают на внеочередном заседании Думы через неделю, 16 октября.

На том же заседании начнется процедура формирования конкурсной комиссии по выборам мэра. Этот вопрос также обсудили сегодня на комитете по МСУ. Принять решение о начале процедуры надо в течение пяти дней после отставки, то есть не позднее 16 октября.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря