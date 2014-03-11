В Ханкайском районе успешно возродили движение тимуровцев*. Когда-то его участником был практически каждый школьник Советского Союза. Подростки Ильинской школы после уроков отправляются по дворам помогать нуждающимся.

В ильинской школе после уроков общеобразовательных начинаются уроки творческие. Готовят очередную концертную программу.

Александра Ахримец, ученик школы села Ильинка: «За ногтями ухаживаешь, но про длинные ногти сразу можно забыть! Потому что аккорды неудобно держать».

Про ногти пришлось забыть и девчонкам из другого класса. После уроков они вместе с мальчишками отправляются по ильинским дворам выполнять заказы односельчан преклонного возраста.

Никита Коцур, участник тимуровского движения: «У меня самая важная работа. Нормально! Тем кто скажет тем и помогаю. Люблю людям помогать. Честно!».

Злата Максутова, участник тимуровского движения: «У бабушек нет кому помочь, мы помогаем, и это интересно! У нас хватает тех, кому надо помочь».

Заветам Аркадия Гайдара верны школьники села Ильинка. В группу они объединились по общественно-полезным интересам. Назвали себя, как и положено, тимуровцами.

Анита Кашта, участник тимуровского движения: «Интересно с друзьями. Если ты делаешь добро человеку, то ты станешь для него лучше и всегда будешь ему помогать».

Антон Езута, участник тимуровского движения: «Я просто захотел пойти и все. И на личные дела остается время».

Советская система вполне успешно работает и сегодня. И школьникам полезно, и односельчанам посильная помощь.

В Ильинке возрождают хорошо забытое старое. В ряды сельских тимуровцев записываются с пятого класса. Ребята копают огороды, носят воду, рубят дрова и проводят субботники. Как только снегом завалит дворы - возьмутся за лопаты и начнут расчищать сугробы. Желающих помочь ближнему здесь всегда хватает.

* Тимуровское движение - массовое патриотическое движение пионеров и школьников, содержанием которого является гражданская забота о нуждающихся в помощи людях. Возникло в СССР в начале 40-х гг. под влиянием повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда» как движение по оказанию помощи семьям военнослужащих.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]