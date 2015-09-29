Глава УМВД Приморья посетит Красноармейский район

10 октября начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев совместно с руководителями аппарата управления внутренних дел посетит межмуниципальный отдел МВД России «Дальнереченский».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Дальнереченский", рабочая поездка пройдет в два этапа.

Николай Афанасьев навестит староверов, проживающих в селе Дерсу Дальнекутского сельского поселения Красноармейского района.

Рабочая поездка продолжится в селе Мельничное, где генерал-майор полиции посетит среднюю школу и проведет встречу с жителями села.

Мероприятие состоится 10 октября в 15.00, в здании школы по адресу: Красноармейский район, село Мельничное, ул. Верхняя д.1А.

Приглашаем на встречу всех желающих. Вы сможете задать вопросы о состоянии правопорядка на территории сельского поселения и территориального района в целом, а также обсудить проблемы, касающиеся противодействия преступности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]