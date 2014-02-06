Экологи опасаются, что отстрел кабанов в Приморье из-за АЧС в Китае может навредить тиграм

Отстрел диких кабанов в районах Приморья, граничащих с Китаем, где зафиксирована крупная вспышка африканской чумы свиней (АЧС), может навредить дальневосточным леопардам и амурским тиграм, которые питаются этими животными, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Россельхознадзор ранее заявил о необходимости срочно создать буферные зоны, свободные от диких кабанов, на граничащих с Китаем территориях Приморья, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области. По данным ведомства, на 1 октября в КНР зарегистрировано 26 очагов заболевания АЧС среди домашних свиней в семи провинциях и автономном районе Внутренняя Монголия.

"Для Приморского края это недопустимо, ведь если мы отстрелим кабанов на территориях обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда, чьей кормовой базой является кабан, то об этих кошках придется забыть. Здесь нужно улучшать защиту на свинокомплексах, то есть ставить дополнительные ограждения, защиту от птиц. Также можно запретить торговлю диким мясом, ведь если охотник убивает кабана для себя, то никакого вреда организму он все равно не нанесет, а вот удержать распространение это очень поможет", - считает гендиректор Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра Сергей Арамилев.

За последние 100 лет численность популяции амурского тигра сократилась в 25 раз - со 100 тыс. до 4 тыс. Россия является единственной страной ареала амурского тигра, где численность этого вида значительно выросла в середине прошлого века, а последние 25 лет является стабильной и насчитывает на сегодняшний день 540 особей.

Дальневосточный леопард является самой редкой крупной кошкой в мире и обитает сейчас только на востоке Приморья и приграничных районах Китая. По последним данным, на территории Национального парка "Земля леопарда", который является ядром дикой популяции пятнистой кошки, было зафиксировано 84 взрослых особи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]