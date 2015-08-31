Амурский тигр напал на коров в приморском селе Глазковка Лазовского района

1 октября 2018 года житель села Глазковка Лазовского района сообщил в департамент охотничьего надзора Приморского края, что на его коров напал тигр. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на центр "Амурский тигр", в результате нападения одна буренка ранена, вторая погибла. На место происшествия выехала оперативная группа. Проводится расследование.

Село Глазковка расположено в непосредственной близости с границей Лазовского заповедника, в которой достаточно велика группировка амурского тигра и других диких животных. Случаи нападения тигра на домашний скот были зафиксированы в лесном массиве.

«Как докладывает оперативная группа, в селе очень много крупного рогатого скота, выпас которого производится бесконтрольно прямо в лесу. То есть коровы бродят по лесу без присмотра. И не удивительно, учитывая близость заповедника, в котором численность тигра довольно высокая, что хищник нападает на легкодоступную добычу, которая находится по сути на его территории», - комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Получается, что владельцы крупного рогатого скота, сами провоцируют зверя на нападение. В связи с этим, с местным население была проведена разъяснительная беседа. Владельцев призвали не оставлять скот без присмотра.

«Нахождение животных на выпасе в лесу без присмотра – это обычная история, особенно для населённых пунктов, расположенных в таёжной местности. Мы постараемся оперативно возместить владельцу ущерб от тигра, - комментирует генеральный директор Центра Амурский тигр Сергей Арамилев. - Хищник напал на коров, но не смог их умертвить, и они уже раненные пришли в населённый пункт, что, по понятным причинам, вызвало тревогу у населения. Но акцентирую внимание, что угрозы населению нет, так как тигр не находится в пределах посёлка. В окрестностях Глазковки тигр уже достаточно давно проявляет интерес к сельскохозяйственным животным, оставленным без присмотра в лесу и до этого случаи нападения тоже были, но они не были регулярным. Подождём чем закончится работа специалистов охотнадзора. Предстоит выяснить, почему тигр не может убить коров, возможно у него есть травмы или он молод. В случае установления данных фактов тигр будет изъят из природы. Не стоит исключать и вариант, что молодой тигр пристрастился к лёгкой добычи и тогда отвадить его можно, только методом отлова и перемещения на иную территорию. В общем не будем забегать вперёд».

Сотрудники группы по разрешению конфликтной ситуации изучают район нападения хищника на домашних животных. Теперь им предстоит выяснить, существуют ли у тигра проблемы со здоровьем, так как в норме тигр при желании должен легко умертвлять взрослых коров. В случае, если будет выяснено, что тигр пристрастился к легкой добычи или у него имеются проблемы, то он будет изъят из природы.

Независимо от того, чья «вина» в нападении, владелец получит компенсацию за потерю животных от тигра, которая производится в рамках действующего договора между Центром Амурский тигр и компанией СОГАЗ. Компенсация происходит в различной форме - в основном непосредственно животными или кормами для них в соизмеримом понесенным потерям размере. При этом для возмещения вреда уже получены заключения государственных органов и сейчас идёт процесс подбора животных для компенсации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]