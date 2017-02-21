В Приморье бюджетники начали получать льготную ипотеку под 5,5%
Программа льготного ипотечного кредитования «Доступная ипотека» начала работать в Приморье. По ней бюджетники – учителя, врачи и сотрудники учреждений культуры – могут получить ипотечный займ от 5,5%. Первые 11 сертификатов были вручены их обладателям в администрации края.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, программа «Доступная ипотека» создана специально для поддержки работников бюджетной сферы и обеспечения их доступным жильем в Приморье.
Первый ипотечный продукт предполагает выдачу займов учителям, врачам и сотрудникам учреждений культуры под процентную ставку от 5,5%. До конца года планируется выдать 120 таких льготных кредитов, в следующем году – 400.
Второй продукт предполагает поддержку молодых врачей и учителей – выпускников, только окончивших университет, не имеющих стажа работы и стабильного дохода. Планируется, что они смогут оформить ипотечный кредит без стартового капитала. Компенсировать стоимость первоначального взноса предполагается за счет краевого бюджета. Проектом программы предусмотрена возможность приобретения квартир как в строящихся, так и в готовых домах.
Предполагается, что минимальная ставка по кредиту составит 5,75%, максимальная – 6,25%. В данный момент проект программы находится на этапе согласования в органах исполнительной власти края.
Заявки на льготный ипотечный займ в Приморье подали уже более 50 человек. Это сотрудники медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры и другие. Положительные решения приняты по 36 заявлениям.
9 октября первые 11 сертификатов на льготную ипотеку были вручены их счастливым обладателям. Среди «первопроходцев»: четыре сотрудника медицинских учреждений, четыре учителя и три работника бюджетной сферы. Они планируют приобретать жилье во Владивостоке, Уссурийске и Находке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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