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Двое приморцев украли силовой кабель на станции Угольная

Двое приморцев украли силовой кабель на станции Угольная

Фото: Пресс-служба УТ МВД по ДФО

В Линейный отдел полиции на станции Угольная поступило заявление от представителя транспортной компании занимающейся железнодорожными грузовыми перевозками, о хищении силовых медных кабелей с железнодорожной платформы Угольная Приморского края. Сотрудниками транспортной полиции задержаны двое подозреваемых 40 и 23 лет, оба уроженцы Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО установлено, что в ночное время один из мужчин наблюдал за обстановкой, чтобы их не заметили работники станции, а второй при помощи ножовки спилил силовые медные кабели. После совершения преступления, злоумышленники обожгли похищенные кабели недалеко от поселка Трудовое и сдали полученные 18 метров меди в пункт приема металла, получив за это денежное вознаграждение.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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