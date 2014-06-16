Двое приморцев украли силовой кабель на станции Угольная
В Линейный отдел полиции на станции Угольная поступило заявление от представителя транспортной компании занимающейся железнодорожными грузовыми перевозками, о хищении силовых медных кабелей с железнодорожной платформы Угольная Приморского края. Сотрудниками транспортной полиции задержаны двое подозреваемых 40 и 23 лет, оба уроженцы Приморского края.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО установлено, что в ночное время один из мужчин наблюдал за обстановкой, чтобы их не заметили работники станции, а второй при помощи ножовки спилил силовые медные кабели. После совершения преступления, злоумышленники обожгли похищенные кабели недалеко от поселка Трудовое и сдали полученные 18 метров меди в пункт приема металла, получив за это денежное вознаграждение.
В настоящее время сотрудниками следственного отдела Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.08.2018 Грузовые поезда становятся популярным транспортом у приморцев
-
21.05.2018 На станции Угольная полицейские изъяли наркотики у жителя Артема
-
28.02.2018 Житель Приморья украл силовой кабель с платформы на станции Угольная
-
01.03.2016 На станции Угольная во Владивостоке полицейские задержали сбытчика крупной партии гашишного масла
-
25.09.2014 В пригороде Владивостока сотрудники транспортной полиции спасли мужчину
-
16.06.2014 На станции Раздольное Приморского края травмирован 80-летний мужчина
Добавить комментарий