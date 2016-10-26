Анонс на 10 октября

10 октября в 15.00 Приморский краевой суд рассмотрит иск об отмене результатов выборов губернатора Приморского края.

10 октября в здании Владивостокского цирка — ярмарка вакансий для жителей краевого центра, Артема и Надеждинского района.

10 октября в 13.00 состоится пресс-конференция во владивостокском театре молодежи, посвящённая прошедшим успешным гастролям в Иркутске и 73-му театральному сезону, который открывается парадом премьер и новым спектаклем «Клятва» (19, 26 и 27 октября).

10 октября в Санкт-Петербурге - матч БК «Зенит-Фарм» СПб – БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

10 октября - Всемирный день психического здоровья.

10 октября - Всемирный день борьбы со смертной казнью.

10 октября (1985) - день памяти Юла Бриннера, американский актер, чье детство и юность прошли во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]