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Проект краевого закона о «детях войны» рассмотрит парламент Приморья

Проект краевого закона о «детях войны» рассмотрит парламент Приморья

Фото: Администрация ПК

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подписал проект краевого закона о «детях войны» и передал документ на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По информации департамента труда и социального развития, к категории «детей войны» относятся те, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. В качестве меры поддержки им предусмотрена ежегодная социальная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, за этой категорией граждан закрепляется право на первоочередное заселение в стационарные учреждения социального обслуживания.

В случае принятия закона депутатами Законодательного Собрания, первые выплаты дети войны получат в этом году к 80-летию Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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