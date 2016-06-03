Жительница Приморья предстанет перед судом за пособничество в приобретении синтетических наркотиков

Следователи Арсеньева окончили расследование уголовного дела по обвинению местных жителей в незаконном приобретении наркотического средства.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России "Арсеньевский", в ходе предварительного следствия установлено, что 30-летний наркозависимый мужчина пришел к 38-летней знакомой с целью приобретения наркотического средства синтетической группы. Женщина связалась по телефону с наркоторговкой из Владивостока, сообщив о намерении приобрести у нее наркотическое средство. Покупатель перевел 8 тысяч рублей за приобретение наркотиков вышеуказанной гражданке, после чего он получил сообщение с указанием координатов «закладки» с наркотиками. Прибыв на участок местности, фигурант обнаружил тайник, где сразу же был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю и доставлен в отдел полиции. Обнаруженное в тайнике вещество изъято из незаконного оборота и направлено на исследование. Экспертизой установлено, что в полимерном пакете находилось наркотическое средство синтетического ряда массой 3,15 граммов.

Все участники незаконной сделки стали фигурантами уголовных дел.

Посреднице в приобретении наркотика грозит наказание от 3 до 10лет лишения свободы. Дело передано на рассмотрение в суд.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]