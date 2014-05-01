Нападающий «Луча» сыграет за сборную России
Илья Визнович не сумеет сыграть за «Луч» в домашнем матче 16-го тура с курским «Авангардом», который состоится 13 октября. 20-летний нападающий приморской команды получил вызов на учебно-тренировочный сбор юношеской сборной России (U20), который пройдет с 8 по 16 октября в испанском городе Марбелья.
В рамках этого сбора дружина Михаила Галактионова проведет два товарищеских матча с юношескими командами Швеции и Дании. Со шведами россияне сразятся 10 октября, а с датчанами 15 октября.
Для российской юношеской команды этот сбор станет уже третьим в 2018 году. В конце июля – начале августа сборная России выступила на международном турнире COTIF в Испании, где заняла второе место, а в начале сентября провела два контрольных поединка с Хорватией, в которых участвовал и приморский футболист Илья Визнович. Всего же с 2016 по 2018 годы форвард «Луча» сыграл за различные юношеские команды страны более 15 международных матчей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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