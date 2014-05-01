Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:22
  0

Нападающий «Луча» сыграет за сборную России

Нападающий «Луча» сыграет за сборную России

Фото: ФК "Луч"

Илья Визнович не сумеет сыграть за «Луч» в домашнем матче 16-го тура с курским «Авангардом», который состоится 13 октября. 20-летний нападающий приморской команды получил вызов на учебно-тренировочный сбор юношеской сборной России (U20), который пройдет с 8 по 16 октября в испанском городе Марбелья.

В рамках этого сбора дружина Михаила Галактионова проведет два товарищеских матча с юношескими командами Швеции и Дании. Со шведами россияне сразятся 10 октября, а с датчанами 15 октября.

Для российской юношеской команды этот сбор станет уже третьим в 2018 году. В конце июля – начале августа сборная России выступила на международном турнире COTIF в Испании, где заняла второе место, а в начале сентября провела два контрольных поединка с Хорватией, в которых участвовал и приморский футболист Илья Визнович. Всего же с 2016 по 2018 годы форвард «Луча» сыграл за различные юношеские команды страны более 15 международных матчей.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря