Полиция Владивостока просит откликнуться свидетелей дерзкого грабежа
23.09.2018 года во Владивостоке на железнодорожной станции Военное шоссе неизвестный мужчина нанёс несколько ударов по голове девушке и открыто похитил у неё золотую цепочку, после чего убежал в сторону остановки Некрасовская.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабёж). Ведется поиск злоумышленника.
Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте обращается к гражданам и просит откликнуться свидетелей и очевидцев, располагающих информацией, которая может помочь следствию.
При наличии информации просим обращаться во Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте по тел. 8-914-797-90-93 или дежурную часть тел. 8-999-29-57-47, 2-248-652.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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