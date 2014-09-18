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Полиция Владивостока просит откликнуться свидетелей дерзкого грабежа

Полиция Владивостока просит откликнуться свидетелей дерзкого грабежа

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

23.09.2018 года во Владивостоке на железнодорожной станции Военное шоссе неизвестный мужчина нанёс несколько ударов по голове девушке и открыто похитил у неё золотую цепочку, после чего убежал в сторону остановки Некрасовская.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.  2 ст. 161 УК РФ (Грабёж). Ведется поиск злоумышленника.

Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте обращается к гражданам и просит откликнуться свидетелей и очевидцев, располагающих информацией, которая может помочь следствию.

При наличии информации просим обращаться во Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте по тел. 8-914-797-90-93 или дежурную часть тел.  8-999-29-57-47, 2-248-652.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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