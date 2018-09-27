Первые собранные на «Прогрессе» гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье

Первые два гражданских вертолета Ка-62, которые в 2020 году арсеньевский завод «Прогресс» выпустит на летные испытания, планируют приобрести для внутрикраевой авиации Приморья. Об этом сообщил врио Губернатора края Олег Кожемяко по итогам посещения предприятия во вторник, 9 октября.

«Логично, чтобы эти первые машины остались в Приморье и использовались для краевой авиации. Во-первых, здесь удобно будет их обслуживать, поближе к производителю. Во-вторых, сейчас в отдаленные территории края летают вертолеты Ми-8 вместимостью 20-22 человека, и рейсы не всегда идут при полной загрузке. Ка-62 вмещает до 12 человек, у него дешевле стоимость летного часа, большее расстояние проходит. Он дешевле зарубежных аналогов, и мы, со своей стороны, будем способствовать тому, чтобы компании-перевозчики покупали эти машины, рассмотрим варианты лизинговых программ», – отметил Олег Кожемяко.

«Прогресс» – одно из градообразующих предприятий Арсеньева, здесь работают более 6 тысяч человек. Его управляющий директор Юрий Денисенко представил Олегу Кожемяко продукцию завода – гражданский вертолет Ка-62. Модель собрана из композитных материалов, все детали российского производства, за исключением иностранных двигателей.

Первые испытательные полеты воздушного судна прошли успешно. Вертолет может использоваться как пассажирский и грузовой. Также, по словам Денисенко, в салоне может быть установлен санитарный модуль для использования воздушного судна в медицинских целях. Кроме того Ка-62 рассматривается как поисково-спасательный вертолет и для полетов на буровые вышки. При этом новое судно может развивать скорость не менее 315 километров в час.

Как сообщили в администрации края, «Прогресс» обеспечен заказами на 2019-2020 годы. Отмечено, что общая тенденция в России – снижение объемов гособоронзаказа и переориентация предприятий на выпуск гражданской продукции. Именно по такому пути диверсификации производства пошел «Прогресс», разрабатывая гражданскую модель вертолета. Первые две такие машины должны выйти на летные испытания, а затем поступить в продажу в 2020 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]