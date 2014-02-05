Новосибирск, Владивосток и Якутск назвали фаворитами на роль "зауральское столицы России"

Экспертное сообщество Дальнего Востока обсуждают идею министра обороны РФ Сергея Шойгу создать за Уралом «своего рода столицу». Свое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, сообщают "Вести:Приморье".

«Во-первых, это в какой-то мере упростило бы систему государственной власти. Не создавать дополнительные федеральные округа, а отдать отдельный финансовый или отдельный политический центр. У нас огромное сосредоточение власти в Москве. Это имеет свои плюсы и свои минусы, — пояснил эксперт. — При наших территориях можно создать дополнительный центр, и это действительно может дать толчок к развитию территории, в отличии от всяких ТОРов и гектаров. Будет гораздо эффективнее действительно переместить некие госструктуры или министерства в середину страны, в Сибирь, на Дальний Восток, это было бы очень даже не плохо на самом деле».

Городами, где можно создать «своего рода столицу», по мнению Андрея Данилова могли бы стать Новосибирск, Владивосток или Якутск.

«У Якутска, например, очень интересное место, подведена железная дорога, развита добывающая промышленность, и по факту это середина, перевалочный пункт. Актуально такое решение было бы и на фоне того, что планируется осваиваться Север. А Владивосток является центром для морской торговли», — аргументировал своё мнение политолог.

Андрей Данилов уверен, что люди сами потянутся на Дальний Восток, если для этого создать условия, сделать людям высокие зарплаты, построить инфраструктуру.

«А пока у нас тут бескрайняя тайга и всего несколько аэропортов с асфальтированными ВПП, — констатировал эксперт. — Дайте немного свободы в стране. Излишняя централизация ни к чему хорошему не приводит. Нужна небольшая самостоятельность. Мы закручивали гайки в 2000, и к чему это привело? Давайте попробуем дать больше полномочий регионам, пусть они сами распоряжаются бюджетом, принимают какие-то законы у себя. Можно взять советский опыт — чем суровей территория, чем выше зарплаты. И Шойгу в какой-то мере прав — если переместить из центра какие-то государственные органы или корпорации, чтобы они платили налоги там, где они добывают ресурсы. Если эти частные структуры будут платить тут, то на развитие инфраструктуры появятся деньги. Надо комплексно стараться к этому подойти, со всех сторон».

ИА REGNUM напоминает, что своё предложение создать за Уралом «своего рода столицу» Сергей Шойгу объяснил тем, что для развития сибирских и дальневосточных регионов требуется мощный импульс. Стать таковым, по мнению министра обороны РФ, должен крупный финансово-промышленный центр, который, как предполагается, будет расположен в Сибири.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что Олег Кожемяко предложил перенести столицу ДФО во Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]