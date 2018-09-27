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Вчера, 21:14
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В Приморье могут ограничить использование труда мигрантов

В Приморье могут ограничить использование труда мигрантов

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что власти региона могут принять нормативный акт, запрещающий на некоторых видах работ использование труда мигрантов.

Во вторник он побывал в Арсеньеве, где в том числе пообщался с местными жителями. Один из них пожаловался на отсутствие работы для населения.
"Мы можем по тому перечню профессий, который мог сформировать занятость местного населения, внести запрет на использование труда мигрантов. Это мы можем сделать… Принять закон, нормативный акт. Давайте предложения, по каким профессиям, видам работ нам нужно ввести ограничения… Посоветуйтесь между собой, вынесите мне предложение, подтвержденное сообществом, местной думой", — сказал Кожемяко.
По его словам, в Амурской области была постоянная миграционная волна, были проблемы с незаконными рубками леса, и эти проблемы решались.
"Решение вам принимать.. Надо, чтобы не наломать дров, чтоб не сделать хуже. Я на это готов и знаю, как это нужно делать", — сказал Кожемяко.



 

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Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]

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