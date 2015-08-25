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Вчера, 21:29
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Несознательные водители устроили парковочный "беспредел" в центре Владивостока

Несознательные водители устроили парковочный

После демонтажа табличек «Работает эвакуатор» во Владивостоке автомобилисты стали парковаться на запрещенных участках, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на VL.RU.

 8 октября была запаркована улица Пограничная до перекрестка со Светланской – автомобили мешали проезду большегрузов. Односторонняя часть Светланской от дома № 18 также была заставлена машинами.

В связи  с этим, полиция разъясняет, что мобильные комплексы «Паркон» продолжают ездить по городским дорогам и фиксировать нарушения. Парковка под запрещающим знаком значит непременный штраф, если система поймает нарушителя.

Ранее сообщалось, что руководством мэрри Владивостока было принято решение на участках, где установлены знаки "Остановка запрещена»", демонтировать знак "Работает эвакуатор" и заменить его на знаки "Фотофиксация".

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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