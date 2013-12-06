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Вчера, 21:39
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Жадная невестка присвоила квартиру покойного мужа

Жадная невестка присвоила квартиру покойного мужа

Судебные приставы в Дальнегорске помогли пожилой горожанке вернуть свою квартиру, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прсс-службу ФССП РФ по Приморскому краю.

После смерти сына его сожительница оккупировала квартиру мужчины, а законную владелицу не пускала даже на порог.Неоднократно старушка предлагала выкупить жильё, но негодяйка отказывала ей и в этом. Терпение пенсионерки лопнуло, когда ушлая «невестка», накопив долгов по квартплате за 300 тысяч, привела в жильё, ранее принадлежавшее ее сыну, нового ухажёра. Только тогда женщина решилась подать на экс-невестку в суд.

Благодаря иску, должницу признали утратившей правом пользоваться квадратными метрами. Незванных жильцов приставы выселили из квартиры, а помещение вернули настоящей хозяйке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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