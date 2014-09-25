«Три кота» разбегаются, не оставив следов?

Одна из крупных сетей гипермаркетов в Хабаровске и Приморье уходит с рынка тихо, по-английски. Поставщики уже отгруженного товара опасаются, что могут остаться без оплаты. Уже есть заявления в полицию, ожидаются банкротство и судебные тяжбы, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "МК в Хабаровске".



Лови момент на перетоке

В сентябре руководитель ООО «Три кота» Сергей Богдан неожиданно пропал из поля зрения многочисленных поставщиков. После многочисленных безуспешных попыток выйти с ним на контакт и прояснить ситуацию по погашению долгов, которые, по словам кредиторов, уже перевалили за несколько десятков миллионов, партнёры начали получать странные объяснения. Суть их сводилась к тому, что владелец «Трёх котов» не готов на данный момент разговаривать о возврате денежных средств, мол, сначала нужно выверить и подтвердить задолженность. Директор «Трёх котов», посоветовав ловить момент на перетоке покупателей и зарабатывать, пожелал коллегам удачи. На минуточку: сегодня кредиторская задолженность компании Сергея Богдана только, например, перед одним из самых крупных поставщиков продуктов в ДФО — компанией «Невада» -согласно претензионным письмам, составляет более 17 миллионов рублей. Встретиться с ним во Владивостоке не представлялось возможным — вход туда, по словам коммерсантов, перекрыт сотрудниками подконтрольного Богдану ЧОП.

— Забрать товар без разрешения поставщик, разумеется, не имеет права: его передали на реализацию по счетам-фактурам и официально это собственность торговой сети, — комментирует ситуацию представитель «Невады» Максим Караченцев. — Мы сразу попытались забрать оставшийся в магазинах товар, чтобы это не привело к ещё большим для нас убыткам. Но нам отказали, потребовав официальное письмо. Его мы отправили сразу, в электронном и бумажном виде, но товар так и не отдали. Нам объяснили, что в выходные 6 и 7 октября магазины будут закрыты на ревизию, товар начнут выдавать 8 октября.

И тут же в соцсетях появилась реклама о массовых распродажах со скидкой в 70 процентов во всех магазинах «Трёх котов». Что это, если не попытка максимального слива товара по минимальной цене?

— Нам было представлено официальное письмо с информацией, что долг будут выплачивать понемногу, — сообщил директор регионального центра «Эником Невада Групп» Антон Бочкарев. — Когда будут выплачивать — не сказано, конкретных сроков нет. А высказанное намерение платить — чтобы успокоить нас. Знаю, что они должны значительные суммы во Владивостоке многим дистрибьюторам.

СПРАВКА «МК»

На сайте «Три Кота» говорится, что это крупнейшая сеть розничной торговли, основанная в 2009 году в городе Владивостоке. В настоящее время сеть присутствует в Приморском и Хабаровском краях. В Приморье работает один дискаунтер и три гипермаркета во Владивостоке и два гипермаркета в Артёме и Уссурийске. В августе 2015 года сеть «Три Кота» вышла на рынок Хабаровского края. На данный момент в Хабаровске открыто два гипермаркета.

Все в неведении

С такой же проблемой столкнулся другой поставщик, ведущий свою деятельность в Хабаровске.

— Больше месяца не отгружаем товар по причине того, что ООО «Три кота» задолжало нам немалую сумму, — рассказал директор ООО «ДВ Март», официальный дистрибьютор «Столицы» Александр Пугачев. — Просрочка превышает договорную уже на 30 дней. Раньше компания периодически подвисала по оплатам, но какой-то диалог всё равно был. После того как руководство торговлей в Хабаровске ведётся из Владивостока, нам не с кем тут разговаривать. И мы находимся в полном неведении: кто в этой компании за что отвечает, забирать товар или нет, отдадут нам его, рассчитаются ли с нами — об этом мы ничего не знаем. Направили им претензию: если реакции не будет, обратимся в суд.

Справедливости ради, скажем, что акции с беспрецедентными скидками в хабаровских магазинах сети в эти выходные замечено не было. Никто из сотрудников «Трёх котов» от продавцов до товароведов ничего о происходящем не знает и ходит на работу с уверенностью в завтрашнем дне. Даже директор магазина на улице Суворова была просто ошарашена вестью о том, что в понедельник, возможно, она будет уже безработной.

Чтобы прояснить ситуацию, мы позвонили Сергею Богдану — ожидаемо никто не ответил. Не получился разговор и с Еленой Шабашиной, бывшим финансовым директором «Трёх котов». Ещё весной она, со слов поставщиков, предупреждала, что у компании сложное финансовое положение и они идут кредитоваться. После ушла в отпуск с последующим увольнением — якобы не хотела участвовать в развитии дальнейшей ситуации.

— Мне эта ситуация очень неприятна, поэтому комментировать её желания у меня нет, — объясняет теперь уже экс-финансовый директор «Трёх котов» Елена Шабашина. -И на вопросы о том, что сейчас будет с компанией, должны отвечать её владельцы.

Банкротство — как уход от обязательств?

Громом среди ясного неба стала информация о том, что «Три кота» якобы выкупает известная в Приморье компания «РЕМИ». Разумеется, без долгов. 8 октября во Владивостоке по адресу улица адмирала Юмашева, 7, на площади 4,5 тысячи квадратных метров открылся новый магазин — котики с вывески исчезли.

— Мы не покупаем сеть, а заключаем договоры с арендодателями и собственниками этих площадей для того, чтобы открыть магазины под своим брендом, — уточнил президент группы компаний «РЕМИ» Дмитрий Сулеев. — В Приморье будем оперировать под брендом «РЕМИ», в Хабаровске по двум магазинам вопрос ещё окончательно не решён. Это решение не зависит от каких-то обстоятельств, всё зависит от нашего решения. У нас нет долгов перед поставщиками, выплачивать долги «Трёх котов», разумеется, не будем.

На сегодня известно, что «РЕМИ» уже размещает заказы на поставки в этот магазин, в том числе хочет приобретать товар и в «Неваде».

— 3 октября, как только я узнал об этом, приехал в офис «Трёх котов», — говорит Антон Бочкарев. — Но, оказалось, что встречи, назначенные руководством, были перенесены на эту неделю. То есть, когда «Три кота» уже, возможно, перестанут существовать.

— Сейчас мы понимаем, что, если сеть начнёт банкротство, в этом случае вероятность получить долги — минимальная, у «Трёх котов» вряд ли найдётся столько средств в уставном капитале, — считает Максим Караченцев. — Придётся вступать в судебную тяжбу, определять количество активов. Но уже известно, что заложенная в банках недвижимость и взятое в лизинг дорогостоящее оборудование куда-то испарились.

Некоторые поставщики приняли решение обратиться в полицию Приморья. У них есть все основания предполагать, что руководство столь скоропостижно свернувшего свою деятельность, ещё совсем недавно успешного, предприятия ведёт нечестную игру. Но поможет ли им это, чтобы вернуть деньги — большой вопрос.

Кредиторам не понятно, куда уходит выручка, котораяпродолжает поступать в кассы «Трёх котов». Ведь речь идёт, даже по самым скромным подсчётам, о 10−12 миллионах в сутки. Партнёры опасаются, чтосредства, судя по ответам напретензии партнёров в формате «денег нет, но вы держитесь», вряд ликопятся для погашения долгов. Непонятно, и что будет с персоналом сетей, ведь люди до сих пор в неведении, что «Три кота», похоже, приказали долго жить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]