ЧП на рельсах в Амурской области перетряхнуло 9 октября расписание приморских поездов. Владивосток — конечная станция Транссиба, где формируются составы до Москвы, со всеми опорными пунктами, один из которых — город Свободный. Утром там автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути и перекрыл артерию, связывающую запад страны с Дальним Востоком.

Территория Забайкальской железной дороги, хотя и Амурская область. Так уж вышло, Свободный в ЗабЖД, а Белогорск и Архара — в ДВЖД. И потому проблемой перекрытого движения занимаются сразу два штаба, две дирекции. Забайкальцы в Чите реагируют отправлением двух восстановительных поездов к месту ЧП и обещанием всех согреть и накормить. Ведь в Свободном, на момент обрушения моста, кружит легкий снежок.

Евгения Захарченко, начальник службы корпоративных коммуникаций Забайкальской ЖД: «Если задержки поездов происходят, то мы людей кормим. Поэтому беспокойства никакого не должно быть. Мы оперативно о задержках всех поездов будем информировать».

Дирекция дальневосточной дороги, в Хабаровске, сообщает о вынужденной остановке поездов в районе Шимановска, на станции чуть раньше Свободного, если двигаться из Москвы. И в Архаре, на границе Амурской области и Еврейской автономии.

Сергей Фомичев, начальник региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ДВЖД: «У нас остановился поезд №1 "Россия" в Архаре. Поезд 326-ой, который пойдет с Нерюнгри остановился по Шимановску».

Ольга Катренко, корреспондент: «Между тем, на вокзале во Владивостоке обстановка спокойная. Ближайший пассажирский поезд, Владивосток-Новосибирск, отправляется почти в 22.50 местного времени. За сутки с небольшим, когда локомотив и вагоны приблизятся к свободненскому участку, ремонтно-восстановительные работы там могут быть и завершены».

Если же помешает погода или сложность завала: все-таки, обрушились асфальтобетон и железо - продуман автобусный, как говорят специалисты, межбарьерный, маршрут от Белогорска до Шимановска. Его испытали в течение дня. С автобусов путников пересаживают в подготовленные составы. И просят, к ЧП отнестись как к небольшому приключению.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]