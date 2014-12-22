Перед ними открывают двери запасников, им доверяют самое дорогое — шедевры мирового искусства. Реставраторы дальневосточных музеев многое знают и умеют, но никогда не пропускают мастер-классы коллег из Санкт-Петербурга.

Во Владивостоке вновь работали ведущие специалисты главного музея страны.

Дни Эрмитажа для спасителей живописи на этот раз развернулись к Востоку.

Шелк и бумага из сердцевины растения, китайская миниатюра и целый арсенал инструментов, чтобы вернуть публике изящные рисунки.

День первый, сплошная теория. И взрывы смеха. Елена Шишкова, в чьих руках лаборатория научной реставрации восточной живописи Эрмитажа, вспоминает свои мастер-классы в Шанхае.

Елена Шишкова, заведующая Лабораторией научной реставрации восточной живописи Эрмитажа, г. Санкт-Петербург: «Наш учитель, Джу Пи Фан, берет такую кисть специальную, такую старенькую, окунает её в воду, и так — раз, раз, раз — брызгает, и у него такие брызги летят, никаких распылителей не было. Вот этими кистями увлажняли, знаете, как кропилом. И говорит — попробуй. Я точно так же, ну, думаю, что уж там, окунаю эту кисточку и делаю этот жест, и такой звук, как-будто там бомбочка упала. И я глаза закрыла, и все смеялись ужасно, потому что было страшно открыть глаза, посмотреть на эту китайскую бумагу, наверное, там всё уже — дыра. И все смеялись, видимо не я первая такая, и это видно на снимке — лужица. Это я сделала».

Особый китайский стиль, особенный климат — влажный и жаркий, когда пьешь чай, термос за термосом, и ходишь мокрый, как рыба. Правда, этим уж точно приморцев и хабаровчан не удивишь. Но стилю работы шанхайских реставраторов, даже в сравнении с японскими, когда выверен не только каждый шаг, но каждый инструмент — можно только завидовать. Именно шанхайский опыт передавала участникам реставраторского мастер-класса Елена Григорьевна.

День второй. Тему для встречи в мастерской - реставрация традиционной китайской живописи - подсказали удивительные реликвии из запасников Приморской картинной галереи. Альбомы с миниатюрами.

Анна Колмыкова, художник-реставратор масляной живописи Приморской картинной галереи: «Они у нас в очень сложном состоянии и никто не мог нам помочь их восстановить. Мы не брались, потому что у нас нет такого опыта. И только Елена Григорьевна, увидев наши альбомы, поняла, что с ними делать. Это уникальный мастер-класс. Потому что с такой основой — тетрапанакс — мало кто работал».

Тетрапанакс — бумага на растительной основе. В 19-ом веке её называли иначе. Но источник всё тот же - сердцевина стебля. Отношение к ней бережное: сколь податлива она для творца, столь же капризна для реставратора.

Елена Шишкова, заведующая лабораторией научной реставрации восточной живописи Эрмитажа, г. Санкт-Петербург: «Это целая коллекция. Вот эти рисунки на тетрапанаксе. С одной стороны, они очень типичны — это портрет художника, фотография альбуминовая. И вот эти маленькие рисунки. Чем он нетипичны? Тем, что они очень маленького размера. Этот размер определяется, как визитница. И они вставлены в этот альбом. Изначально. Это нетипичная форма хранения».

Обычно китайские миниатюры собирали в альбомы-гармошки, альбомы-бабочки или помещали в отдельные листы. Это, скорее, европейский вариант. Тем интереснее. Работать нужно будет с каждым рисунком. Они на разные темы, включая, к примеру, животный и рыбный миры. Или целую коллекцию бабочек.

Чтобы восстановить каждый из этих рисунков, нужно знать алгоритм. Его и рассматривают, словно под микроскопом, дальневосточные реставраторы. А Елена Шишкова с питерскими коллегами еще и клей успевает варить. Для учебных работ выбрали типовые образцы. Но на рисовой бумаге. Нужно чувствовать разницу. Реагировать на структуру, правильно складывать, точно отмерять. Сейчас под каждую тренировочную картинку готовят паспарту — оформление, в котором шедевры восточной живописи можно хранить до серьезного вмешательства.

Елена Шишкова, заведующая Лабораторией научной реставрации восточной живописи Эрмитажа, г. Санкт-Петербург: «Они могут быть сильно повреждены, они могут быть в более-менее удовлетворительном состоянии. Потом консервация. Сегодня мы укрепим разрывы, подклеим, и если у нас останется время, сделаем примеры восполнения утрат».

Как в Шанхае, так и во Владивостоке сейчас - важна каждая мелочь, вплоть до резаков и резинки, обязательно виниловой, чтобы не сдирала слои, а самым щадящим образом смахивала карандашные линии.

Попутно, мастер делится с дальневосточниками практическим инструментом.

У каждого из учеников Елены Григорьевны будут теперь свои полиуретановые губки для работы с клеем, мягкие спонжи для впитывания лишней влаги. Что говорить о листах редкой хлопковой бумаги. Набивать руку на материале, один в один совпадающем с основой китайских миниатюр — настоящий подарок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]