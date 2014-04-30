Шесть пассажирских поездов выбились из графика из-за обрушения виадука в Приамурье
Движение на станции Свободный в Амурской области, где во вторник на пути Транссиба обрушился виадук, частично открыто, однако из-за аварии из графика выбились шесть пассажирских поездов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", пока шел разбор завалов было принято решение поменять местами пассажиров двух встречных поездов, которые подошли к закрытой станции Свободный в разное время. Людей перевезли в обход аварийного участка на автобусах. В итоге задержка поезда №1 Владивосток-Москва составила 2 часа 26 минут, а поезда № 326 Нерюнгри-Хабаровск - 5 часов 24 минуты.
Еще четыре пассажирских поезда прошли станцию Свободный уже после расчистки пути с опозданием от одного часа до более чем четырех часов. Это поезд № 100 сообщением Москва-Владивосток, поезд № 81 Благовещенск-Тында, поезд № 392 Чита-Благовещенск и поезд № 99 Владивосток-Москва.
Как сообщалось ранее, два пролета виадука 1982 года постройки во вторник в 04:36 мск обрушились на железнодорожное полотно в Свободном, в этот момент под мостом проезжал грузовой состав, а по виадуку - грузовик. Водитель грузовика с переломами доставлен в больницу.
В Приамурье введен режим ЧС, к разбору завалов привлечены крупные предприятия города, около 300 железнодорожников и военные. Движение на аварийном участке было перекрыто до 00.30 местного времени.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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