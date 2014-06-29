Московский экс-префект может выдвинуться на выборы губернатора Приморья
Экс-префект Северного административного округа Москвы, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь рассматривает предложение выдвинуться в губернаторы Приморья от партии «Свобода и народовластие», основанной бывшим мэром Владивостока Виктором Черепковым, сообщают "Вести:Приморье" со ссыкой на РИА Новости.
«Да, я действительно во Владивостоке. Действительно, есть такое предложение. Очень благодарен сторонникам Черепкова, их действительно много, и было бы благоразумно назвать одну из улиц в его честь. Решение о выдвижении я еще не принял, конечно же, встает вопрос муниципального фильтра», − сказал Олег Митволь.
Митволь сможет выдвигаться на повторных выборах губернатора Приморского края после начала кампании, ограничений пассивного избирательного права у него нет, для участия ему нужно будет собрать необходимые документы и преодолеть муниципальный фильтр, пояснил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
Он отметил, что повторные выборы главы Приморья, как ожидается, должны быть назначены на 16 декабря, сроки проведения избирательных действий в этой кампании, по всей видимости, будут сокращены на треть.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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