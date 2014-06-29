Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:08
  0

Московский экс-префект может выдвинуться на выборы губернатора Приморья

Московский экс-префект может выдвинуться на выборы губернатора Приморья

Экс-префект Северного административного округа Москвы, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь рассматривает предложение выдвинуться в губернаторы Приморья от партии «Свобода и народовластие», основанной бывшим мэром Владивостока Виктором Черепковым, сообщают "Вести:Приморье"  со ссыкой на РИА Новости.

«Да, я действительно во Владивостоке. Действительно, есть такое предложение. Очень благодарен сторонникам Черепкова, их действительно много, и было бы благоразумно назвать одну из улиц в его честь. Решение о выдвижении я еще не принял, конечно же, встает вопрос муниципального фильтра», − сказал Олег Митволь.

Митволь сможет выдвигаться на повторных выборах губернатора Приморского края после начала кампании, ограничений пассивного избирательного права у него нет, для участия ему нужно будет собрать необходимые документы и преодолеть муниципальный фильтр, пояснил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Он отметил, что повторные выборы главы Приморья, как ожидается, должны быть назначены на 16 декабря, сроки проведения избирательных действий в этой кампании, по всей видимости, будут сокращены на треть.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря