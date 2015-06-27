Во Владивостоке работник автосервиса угнал автомобиль и совершил на нем ДТП

Житель Владивостока поставил свой автомобиль марки "Тойота Карина" на ремонт в автобокс, расположенный в районе улицы Ялтинская во Владивостоке, а через некоторое время обнаружил пропажу своей автомашины. Мужчина сообщил об этом в полицию.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Владивостоку обнаружили иномарку, подходящую по приметам, в районе улицы Ялтинской.

Полицейские установили личность и доставили в отдел полиции подозреваемого в автоугоне. Задержанным оказался работник автосервиса – 36- летний житель Партизанска. В отделе полиции мужчина пояснил, что взял автомобиль, чтобы покататься, а затем не справился с управлением и спровоцировал автоаварию, совершив столкновение с другим автомобилем.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезд и надлежащем поведении.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]