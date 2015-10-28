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Потерявшее ход в Японском море судно "Альтаир" доставили на буксире в Приморье

Потерявшее ход в Японском море судно

Фото: korabli.eu

Российский траулер "Альтаир", который потерял ход в Японском море, минувшей ночью доставили на буксире в бухту Преображение в Приморье. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

В 03.20 местного времени его доставили в Преображение и поставили к причалу.

У судна, которое находилось в южной части Татарского пролива в Японском море, возникли проблемы с винтом регулируемого шага. Из-за этого его пришлось взять на буксир и доставить в порт. Аварийных сигналов траулер не подавал. Буксировку осуществляло рыболовное судно, договоренность о работах заключил судовладелец.

Траулер "Альтаир", построенный в 1993 году, ходит под российским флагом. Его длина почти 55 метров, ширина - 1,2 метра.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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