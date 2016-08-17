10 новых пожарных машин прибудут в Приморье к 1 декабря

Новые пожарные машины для Приморья уже начали собирать на заводе в Московской области. Автомобили прибудут в регион к 1 декабря. Средства на их закупку были направлены Приморскому краю по поручению Президента России Владимира Путина.

Как сообщили в администрации края, по результатам электронного аукциона поставщиком пожарной техники определено АО «СТ-Авто». Автомобили придут самоходом из города Химки Московской области. По пути следования техника пройдет техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах «КАМАЗ».

Новая техника – это 10 автоцистерн на базе автомашин «КАМАЗ». Машины на полноприводном шасси 6х6, оборудованы лебедкой, емкостью для воды объемом 6 кубометров, запасом пенообразователя до 1000 литров. Также машины укомплектованы современным пожарно-техническим вооружением, различным аварийно-спасательным инструментом, в том числе, мобильной установкой для тушения пожаров компрессионной пеной. Общая стоимость закупки составляет более 80 миллионов рублей. Такая крупная единовременная закупка пожарной техники в Приморье пройдет впервые. Ранее закупались по 3-4 единицы в год.

В краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС отмечают: аналогичные автомашины уже не первый год эксплуатируются в Приморье и хорошо себя зарекомендовали. Они первыми прибывают к местам пожаров, имеют запас огнетушащего вещества для быстрой локализации и ликвидации возгораний. На них установлены современные модифицированные насосы, позволяющие подавать до 40 литров воды за секунду.

Машины будут направлены на службу преимущественно в северные районы Приморья – в пожарные части Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Красноармейского, Кавалеровского, Тернейского, Чугуевского, Ольгинского районов, а также в Октябрьский и Ханкайский районы. Это территории, где имеющаяся пожарная техника служит 15 лет и более.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]