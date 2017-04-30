Убивавшую собак тигрицу из Приморья отправили в зоопарк Красноярского края

Тигрица, отловленная 2 февраля 2018 года у села Алексей-Никольское, отправлена в зоопарк города Зеленогорска. Решение о том, что вернуть тигрицу в дикую природу нельзя, эксперты приняли коллегиально, после проведения многочисленных тестов и исследований.

Как сообщили в центре "Амурский тигр", разрешение на передачу тигрицы в зоопарк выдал Росприроднадзор в сентябре 2018 года.

Помощь в транспортировке тигрицы на безвозмездной основе вызвались оказали «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия».

«Тигрицу удалось достаточно благополучно отправить на постоянное место жительства. Надеемся, что она быстро доберётся до места. Тут, конечно, неоценимую помощь оказали «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия», за что им большое спасибо. Ведь благодаря им при перемещении тигрица испытает меньший дискомфорт, - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Принятое решение всем далось нелегко, оно неоднозначное. Но, если есть минимальный риск для жизни животного или людей, то от выпуска лучше отказаться, так как неудачный выпуск может перечеркнуть всю работу по реабилитации и реинтродукции амурского тигра, которую проводили до этого. Как и поставить крест на дальнейших выпусках. Тем не менее, тигрица остаётся в программе по сохранению тигра, но, к сожалению, уже в неволе».

Подготовительные мероприятия по отправке хищницы начались в Центре реабилитации в селе Алексеевка (МРОО «Центр «Тигр») за сутки до отправки самолета. В ходе всего периода реабилитации тигрица находилась под опекой Центра «Амурский тигр».

«Ситуация усложнялась тем, что тигрица находилась в одном вольере со своими двумя тигрятами. Экспертам нужно было провести ряд специальных мероприятий, чтобы разделить семью. Оказалось, достаточно сложно заманить тигрицу в маленький вольер, за ней постоянно следовал один детеныш. Но, все же специалисты справились. Хищницу поместили в отдельный вольер, где утром она была обездвижена при помощи специальных препаратов», - рассказывает менеджер природоохранных проектов Центра «Амурский тигр» Леонид Зайка.

Утром 9 октября 2018 года тигрица была обездвижена и помещена в специальную транспортировочную клетку, в которой ей предстоял долгий путь к новому дому. В мероприятии по иммобилизации хищницы приняли участие сотрудники Департамента охотнадзора Приморья, МРОО Центр «Тигр», Центра «Амурский тигр» и WWF России.

«Тигрица была признана потенциально опасной для людей. Чтобы не рисковать жизнью людей и самой хищницы, она была отправлена в зоопарк. Наша миссия на этом закончена. Сегодня утром мы провели все необходимые мероприятия: обездвижили хищницу, взяли необходимые анализы, поместили в клетку и доставили в аэропорт. Хочу отметить, что хищница чувствует себя хорошо. Теперь специалистам зоопарка предстоит применить ряд методик для того, чтобы хищница адаптировалась на новом месте», - комментирует директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Реабилитация хищников в МРОО «Центр «Тигр» проходит по особой методике, главное правило которой – никаких контактов с человеком. Хищник, который впоследствии будет выпущен в дикую природу, не должен привыкать к людям, а наоборот, сторониться жилых зон. Именно поэтому сейчас тигрице предстоит не просто адаптироваться на новом месте, но и свыкнуться с тем, что она будет жить под пристальным взглядом человека. В зоопарке Зеленогорска тигрицу из Приморья уже ждет самец. Специалисты надеются, что адаптация тигрицы пройдет успешно и хищники составят пару, которая впоследствии принесет потомство.

«Тигрица отправилась в Красноярск. Это не самое плохое место, она там будет находиться в зоопарке, и, к сожалению – к величайшему моему, в том числе, сожалению, она не может вернуться в дикую природу. Так решила специальная комиссия, которая оценивала ее возможности для самостоятельной охоты в дикой природе, тигрица не прошла этот достаточно сложный тест. Поэтому ей уготована судьба улучшать генофонд амурских тигров в зоопарковой популяции, — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. — При поддержке Фонда президентских грантов и с помощью сторонников WWF России мы сейчас занимаемся модернизацией вольер Центра реабилитации тигров в Алексеевке. Это очень важный момент, который обеспечит в дальнейшем безопасность работы сотрудников Центра и людей, которые непосредственно соприкасаются с хищниками. В некоторых местах мы ставим дополнительные столбы и делаем внутренний периметр, в некоторых случаях — дополнительные проходы, инфраструктурно необходимые для удобства работы. Все периметры вольер зашиваем непроницаемыми полиуретановыми листами для того, чтобы исключить фактор беспокойства для тигров. И мы усиливаем ограждение вторым слоем из нержавеющей сетки двойного плетения, которую уже точно никто не прорвет, если даже очень-очень захочет».

Два детеныша тигрицы остались в МРОО «Центр «Тигр» и, если реабилитация тигрят будет проходить успешно и хищницы пройдут все необходимые тесты, то весной 2019 года они будут выпущены в тайгу.

Напомним, что в начале года тигрица повадилась охотиться на собак из села Алексей-Никольское, и по этой причине была изъята 2 февраля. Однако специалисты сразу определили, что собак она добывала для тигрят. Малышки были отловлены 20 февраля и 8 марта и также помещены в центр реабилитации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]