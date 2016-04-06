Жительница Приморья осуждена за махинации с жильем сироты-инвалида

Кавалеровским районным судом вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края, фигурантка при совершении преступления использовала доверительные отношения, сложившиеся у нее с потерпевшей, которой в силу ее статуса сироты государство выделило сертификат для приобретения жилья.

Действуя из корыстных побуждений, она разработала план, направленный на хищение денежных средств потерпевшей (которая являлась инвалидом).

Так, пообещав оказать помощь с приобретением жилья, фигурантка купила для потерпевшей дом, находящийся в отдаленном населенном пункте и фактически непригодный для проживания (разрушенный фундамент, поврежденная кровля, помещения поражены плесенью и грибком, печь находилась в неудовлетворенном состоянии, в связи с чем зимой дом невозможно было топить и др.).

Зная, что в силу ограниченных возможностей из-за здоровья новая хозяйка дома не сможет самостоятельно его осмотреть, злоумышленница сообщила ей искаженную информацию о реальном состоянии жилого помещения, также значительно завысив его фактическую стоимость.

Потерпевшая, доверяя своей знакомой, дала согласие последней на использование сертификата для приобретения указанного жилья.

В результате таких незаконных действий обманутая девушка-инвалид приобрела дом, непригодный для проживания, в связи с чем вынуждена была вернуться со своими малолетними детьми в съемную квартиру.

Кроме этого, бюджету края причинен ущерб в размере 1 млн 287 тыс. рублей, которыми фигурантка распорядилась по собственному усмотрению.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Следует отметит, что в 2017 году решением Кавалеровского районного суда договор купли-продажи непригодного для проживания дома был расторгнут, денежные средства в сумме 1 млн 287 тыс. взысканы с фигурантки в пользу Департамента образования и науки Приморского края. Судебное решение уже находится на принудительном исполнении в службе судебных приставов.

При этом потерпевшей, относящейся к категории детей-сирот, был выдан сертификат, с помощью которого ею приобретена квартира, где она и проживает в настоящее время.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]