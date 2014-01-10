В Приморье начал работу центр оказания услуг «Мой бизнес». Теперь в «одном окне» на Океанском проспекте, 110-а предприниматели края могут получить весь комплекс государственных услуг. Владивосток стал первым городом на Дальнем Востоке, где реализовали такой проект.

Зарегистрировать своё дело, тут же оплатить госпошлину, получить необходимые документы и всё это, как говорится, не отходя от кассы. Точнее от «единого окна». «Мой бизнес» - это альтернатива МФЦ только для предпринимателей, где в одном месте доступны все государственные услуги.

Сергей Александров, директор МФЦ в Приморском крае: «В этом центре будут оказываться услуги по регистрации индивидуальных предпринимателей и предприятий. Это даст нам возможность получить сразу доступ этих предпринимателей к расчетному счету, кредитованию, к полному спектру финансовых услуг».

В сфере малого и среднего бизнеса Приморье - лидирующий регион Дальнего Востока. Здесь зарегистрировано 88 тысяч компаний. 4 тысячи появилось только в этом году. Все они создают 40% регионального продукта и обеспечивают рабочими местами более 200 тысяч человек. И это не предел, считают в администрации Приморья — чтобы новых предприятий открывалось больше, в крае нужно создать удобную и простую систему госуслуг. Это одно из важных направлений краевой программы поддержки малого бизнеса.

Константин Богданенко, вице-губернатор Приморского края: «Наша задача, по крайней мере, я ее так вижу, - сделать, чтобы люди могли, занимаясь бизнесом, тратить минимум времени на все сопутствующие сервисные процедуры, которые необходимы для этого. Начиная с открытия счета и заканчивая получением земельных участков или каких-то разрешительных, какой-то там документации. Со следующего года будем активно расширять набор услуг, а также будем работать над тем, чтобы таких центров становилось все больше и больше, как минимум в городах Приморского края».

Виктория Сарада, корреспондент: «Принцип работы прост. Например, хотите зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель, в электронной очереди нажимаем «Госсуслуги», «Подать заявление для бизнеса», получаем талончик и ждем, когда ваш номер объявят. Главное - при себе иметь паспорт Российской Федерации».

Всё остальное оформление возьмет на себя специалист. При этом процедура займет максимум 15 минут. Наталья Козлова, бизнес-консультант со стажем, одна из первых оценила новшество.

Наталья Козлова, предприниматель: «У предпринимателей часто возникают вопросы о кредитовании, и нужно собрать какие-то выписки, документы. Сходить в одно место, в другое, третье. Когда это можно получить здесь, в одном окне, собрать все необходимые справки, получить и тут же оформить необходимый кредит, это очень удобно».

Функционал центра будет расширяться. Уже к концу года здесь люди дела смогут узнать расписание и зарегистрироваться для участия в бесплатных семинарах, которые проводит Центр поддержки предпринимательства края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]