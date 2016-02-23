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На Транссибе полностью восстановлено движение поездов, прерванное из-за обрушения моста в Приамурье

На Транссибе полностью восстановлено движение поездов, прерванное из-за обрушения моста в Приамурье

Движение поездов на участке Транссиба в Амурской области, где во вторник произошло обрушение автомобильного моста, восстановлено в обоих направлениях.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС,  в среду по участку Транссиба, который во вторник пострадал от обрушения моста, должны проехать два пассажирских поезда №008Н Новосибирск - Владивосток и №391Ч Благовещенск - Чита. Время прибытия на станцию в городе Свободный в 12.36 по местному времени, второго - 20.31. В дирекции вокзала уточнили, что поезд №008Н опаздывает по неизвестным им причинам.

Обрушение автомобильного моста произошло во вторник в 10.33. На участок Транссиба упали два пролета автомобильного моста, который связывает центральную и залинейную части города. При обрушении пострадал один человек - водитель проезжавшего по мосту грузового автомобиля; кроме того, были повреждены два пустых полувагона товарного состава.

Введен режим ЧС регионального масштаба, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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