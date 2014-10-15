Жилые дома и детские сады продолжают подключать к теплу в Приморье

В семи муниципалитетах Приморского края начато отопление более чем 200 объектов. Сейчас в крае запущено 50 котельных в Анучинском, Кировском, Красноармейском, Пожарском, Тернейском районах, а также в Арсеньеве и Уссурийске.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, тепло подано на 142 социально значимых объекта и в 61 жилой дом.

Всего же в Приморье к отоплению подключат более 1 600 помещений соцкультбыта и почти 12 тысяч жилых домов.

Запуск тепла в регионе идет в штатном режиме, все возникающие неполадки оперативно устраняются аварийными бригадами, которых в крае создано около 850.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]