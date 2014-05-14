Киберволонтеры Приморья обнаружили сотни запрещенных публикаций в Сети

Более трех месяцев в Приморском крае работает медиабратство «Киберволонтеры», участники которого ищут в Сети материалы, угрожающие жизни и здоровью детей. Чаще всего публикации связаны с распространением наркотических средств, призывами к проявлению экстремизма и другим запрещенным действиям.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, участникам объединения удалось найти свыше 1000 деструктивных материалов, более 200 из которых оказались запрещенными с точки зрения российского законодательства. По каждому из таких случаев киберволонтеры направляли обращения в Роскомнадзор и правоохранительные органы. Большую часть противоправного контента удалось убрать.

Киберволонтером может стать любой желающий, для этого нужно прислать свое резюме с фотографией, ссылками на профили в соцсетях, контактным номером телефона, а также ответом на вопрос «Зачем я хочу стать киберволонтером?» на go@cybervolunteers.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]