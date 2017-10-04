Анонс на 11 октября

11 октября в 12.50 - во Владивостоке (Пирогова, 7, средняя школа №16) − IV чемпионат города по лапте.

11 октября в 14.30 в библиотеке им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) − юридические консультации.

11 октября в 17.30 во Владивостоке в СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) − финальные бои 28-го Всероссийского турнира по боксу класса «А».

С 11 по 15 октября во Владивостоке, в бассейне «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2), тир и водная станция спортивного центра МиФП ЦСКА (ул. Набережная, 7) - открытый Кубок Приморского края по морскому многоборью «Тихий океан».

11 октября − Международный день девочек.

11 октября − Всемирный день зрения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]