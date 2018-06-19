723 штрафа за парковку на газоне во Владивостоке выписано с начала года
Административные комиссии во Владивостоке продолжают активно штрафовать автолюбителей за парковку на газонах. С начала 2018 года было наложено 723 штрафа. Только за сентябрь составлено 89 протоколов об административном правонарушении. Такая работа ведется по жалобам жителей в администрацию города, которые прилагают фотоматериалы с указанием места и времени произошедшего.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, подобные обращения, поступающие в городскую администрацию, сразу же направляются в работу специалистам профильных управлений. Те запрашивают информацию о владельцах транспортных средств нарушителей у ГИБДД и составляют протоколы об административных правонарушениях. После этого нарушителя приглашают на комиссию, в ходе которой определяется наказание. Согласно краевому закону № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» за парковку на газонах гражданин должен заплатить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.
Если вы стали свидетелем парковки на зелёной зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты, времени и места нарушения в ГИБДД или администрацию Владивостока. Направить обращение в городскую администрацию можно через интернет-приёмную, ссылка на которую размещена на официальном сайте, письмом Почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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