Во Владивостоке иностранный гражданин пытался дать взятку полицейскому

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции №5 УМВД России по городу Владивостоку в ходе оперативно-розыскного мероприятия выявили факт нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации иностранным гражданином.

Желая уйти от ответственности за нарушение миграционного законодательства, 24-летний мужчина (гражданин одной из стран Средней Азии) предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение. Полицейский отказался от взятки. Действия подозреваемого пресечены. Факт попытки дачи взятки должностному лицу зафиксирован в установленном законом порядке, а денежные средства изъяты сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Собранные материалы сотрудники полиции передали в следственные органы. Следователем СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки, не доведенное до конца по не зависящим от лица обстоятельствам). За дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с крупным штрафом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]