К 80-летию Приморского края библиотека им.Горького проводит конкурс «Мы - приморцы»
"Приморью - 80! Наша история": К 80-летию Приморского края библиотека им.Горького проводит конкурс «Мы-приморцы». Интервью с Ниной Иванцовой, заведующей отделом краеведческой библиографии Приморской публичной библиотеки имени Горького.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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