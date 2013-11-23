«История утраченной рукописи» - так назывался вечер, который прошел недавно в Приморском государственном музее имени Арсеньева, на улице Петра Великого. Как раз там, где знаменитый путешественник и исследователь Дальнего Востока работал в начале двадцатого века, закладывая основы музейной этнографической коллекции. Наследие Владимира Клавдиевича до сих пор открывает ученым неизвестные страницы. Так уникальная находка в архивах стала поводом для издания новой книги.

Этот вечер в историческом здании краевого музея собрал столько заинтересованных зрителей, что в зале не хватило мест. Но, к сожалению, не было человека, который стоял у истоков этого проекта и должен был бы сам рассказать почти детективную историю о сенсационной находке.

Анжелика Петрук, заместитель директора Приморского государственного музея им. В.К.Арсеньева: «Дело шло к зиме, и как-то мы размышляли о том, что хорошо бы перебрать изобразительный фонд Арсеньева. Он очень большой, хранится в Географическом обществе, там первые негативы, которые еще на стекле выполнены».

В Географическом обществе, или Обществе изучения Амурского края, как его называли раньше, архивы знаменитого путешественника много лет изучал Иван Егорчев. Он был редактором шеститомного собрания сочинений, которое вышло несколько лет назад к юбилею Арсеньева, и перечитал все его путевые дневники, восхищаясь каллиграфическим почерком и точными рисунками. Казалось, он знал Владимира Клавдиевича гораздо ближе, чем другие…

Иван Егорчев, журналист, член Ученого Совета Приморского отделения Русского Географического Общества: «Таких отрядов ходило много по краю, но не каждый офицер так интересовался бытом местных народов. У него очень много заметок по этнографии местных народностей. Причем он ходил тогда, когда они еще не соприкасались с русскими, и у них еще быт не изменился. У него множество зарисовок, как выглядели их нарты, их оружие. Есть полное описание одеяния шамана и всего шаманского обряда, прямо на несколько страниц. Действительно, человек интересовался буквально всем! Даже удивляешься».

Иван Егорчев был таким же, как Арсеньев, неутомимым исследователем. Прошлой осенью его не стало. Уже тогда музей получил грант благодаря последнему открытию Егорчева: им была обнаружена коробка с негативами – почти сто конвертов, датированных 1930 годом.

Анжелика Петрук, заместитель директора Приморского государственного музея им. В.К.Арсеньева: «На некоторых фотографиях рукой Арсеньева обозначены год и страница, к которой предназначалась эта иллюстрация. И поскольку у Арсеньева не было монографии, в которой было бы больше тысячи страниц, а там было все серьезно — 1179, 1183 страница, мы поняли, что это действительно иллюстрации — фотографии, которые были предназначены в качестве иллюстрации к этой замечательной книге, которая была Арсеньевым написана, которую он считал книгой всей его жизни. Это такой мифический сюжет для нас. К сожалению, кроме упоминания в разных письмах, в документах, важных его жизни, мы других доказательств ее существования не имеем. Но теперь, пожалуй, первое материальное. Потому что мы понимаем, что если он уже обозначил страницы, он четко знал для себя, к какой странице какая фотография предназначена, значит рукопись уже была практически готова к изданию. Страна Удэхе».

Увы, в сентябре 1930-го Владимир Клавдиевич Арсеньев умер. Рукопись пропала бесследно. Вероятнее всего, была конфискованы при аресте жены Арсеньева, Маргариты Николаевны в 1937 году. И вот в музейном зале – презентация книги под названием «Страна Удэге. История утраченной рукописи». Это - история исследования, посвященного главному арсеньевскому труду.

Анжелика Петрук, заместитель директора Приморского государственного музея им. В.К.Арсеньева: «Но мы не могли отказаться от этих двух волшебных слов «Страна.Удэге», все-таки вывели их на обложке».

Вера Ковецкая, научный сотрудник Приморского государственного музея им. В.К.Арсеньева: «На обложку вынесен севохи ниэнку. Это вместилище духа помощника шамана. Предмет, который у него находится на плече – это дзае гда, это изображение голов человеческих, которые давали дополнительную силу сэвену».

Эту фигурку удэгейского духа, которую Арсеньев привез из экспедиции и сфотографировал, Вера Ковецкая, этнограф проекта, разыскала в Хабаровском музее имени Гродекова. Там же хранятся еще сорок интересных экспонатов, замеченных на владивостокских негативах. Снимки позволяют восстановить полный облик предмета. Ведь большинство уникальных вещей удэгейцев, собранных путешественником, к сожалению, уже утрачены. И только фотографии, проявленные и опубликованные почти через 90 лет, рассказывают о богатой культуре «таежных людей».

Анжелика Петрук, заместитель директора Приморского государственного музея им. В.К.Арсеньева: «Мы все-таки с коллегами пришли к тому, что РУКОПИСИ ГОРЯТ. Как ни крути, это случается в жизни. Поэтому мы попросили Василия Авченко написать о том, кто такой вообще Арсеньев. Мы иллюзий не питаем и понимаем, что уже не одно поколение выросло, которое его гораздо меньше его читало, чем я или мои родители. Поэтому Василий сделал такой хороший текст в своей манере, который должен привлечь внимание молодых».

Новая книга издана на средства гранта, который участники проекта получили за победу во всероссийском конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Завершает издание статья «Последнее путешествие рукописи» - о творческом наследии вообще и об ответственности, которую несут близкие ушедшего автора. По странному совпадению, это стало последним высказыванием Александра Лобычева, блестящего знатока литературы и искусства. С ним простились совсем недавно. Вечер в музее не мог пройти без грустных нот. Однако впереди нас ждет новая история, обещают музейщики – книга, очень похожая на труд Арсеньева, изданная в 50х годах в Германии, доставлена во Владивосток и переведена на русский язык. Ее публикация – дело ближайшего будущего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]