Проблемы заготовки меда и сохранения липы в Приморье обсудят парламентарии
"Вести: Приморье. Интервью" с депутатом Законодательного Собрания Приморского края, заместителем председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Александром Тютеревым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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