Дума Владивостока решила не откладывать выяснение отношений с Веркеенко

Уходящий в отставку по собственному желанию мэр Владивостока выступит 11 октября перед депутатами Думы Владивостока вне рамок внеочередного заседания городского парламента. Об этом "Вести:Приморье" сообщил источник в Думе города. Депутаты хотят скорей посмотреть в глаза человеку, которого наделили полномочиями всего лишь 10 месяцев назад.

По его словам, Веркеенко вообще не обязан просить у городских депутатов разрешению на свою отставку. Он их просто уведомляет об этом. Поэтому и было принято решение: в четверг,11 октября, после рассмотрения двух плановых вопросов заседание Думы Владивостока предоставить слово Виталию Веркеенко, чтобы он объяснился с депутатами, которые меньше года назад приняли решение утвердить его главой города Владивостока.

Ранее сообщалось, что "вопрос Веркеенко" будет рассмотрен 16 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]