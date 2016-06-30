Трутнев "поставил на место" Хабаровск и объяснил, чем он проигрывает Владивостоку

В правительстве и администрации президента обсудят предложения о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток, рассказал полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. В беседе с корреспондентом ТАСС он объяснил, почему возникла эта идея, связана ли она с результатами сентябрьской избирательной кампании и возможно ли в перспективе расширение территории федерального округа.

— Врио главы Приморья Олег Кожемяко на днях заявил, что Владивосток должен стать столицей Дальнего Востока вместо Хабаровска. Что вы думаете об этом предложении?

— Кожемяко ко мне с этим вопросом обращался. Я считаю, что у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить. Приморье в полтора раза больше, чем Хабаровский край по численности. Что касается инвестиционной привлекательности и возможностей развития, Приморье уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока. Приморье превосходит Хабаровский край в пять-десять раз по различным показателям в сфере инвестиций. Если в Хабаровском крае в рамках всех форм поддержки реализуется 83 проекта с 251 млрд рублей инвестиций, то в Приморье речь идет об инвестициях в 879 проектов на сумму 1,8 трлн рублей.

Во Владивостоке сегодня реализуется проект судостроительного комплекса "Звезда", проекты в области сельского хозяйства, в том числе с участием компании "Росагро", готовится к реализации проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений. Проектную стадию прошел проект Восточного нефтехимического комплекса. Потенциально эти проекты в несколько раз превосходят объемы новых проектов, реализуемых в Хабаровском крае.

Нельзя не видеть того, что Приморье является, собственно, "восточными воротами" России. Там огромный потенциал развития портового хозяйства, программа "дальневосточного гектара" в Приморье работает лучше, чем в Хабаровске. Не говоря уж об особом шарме Восточного экономического форума, который стал крупным экономическим и политическим событием не только России, но и мира, туда каждый год съезжаются руководители крупнейших компаний, главы государств. Ну и наконец новую страницу в развитии Приморья будем открывать в рамках поручения Владимира Путина о создании научно-технологического и инновационного кластера на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета. Пока Приморье, очевидно, существенно выигрывает, оно другое значение имеет для развития макрорегиона.

Поэтому, мне кажется, под предложением Кожемяко есть существенная экономическая основа.

В то же время решение о том, какой город будет официальной столицей федерального округа, принимает президент Российской Федерации. Когда мы говорили с Олегом Николаевичем, я сказал ему, что готов поддерживать это предложение. Но считаю, что ему надо обсудить это с (главой администрации президента) Антоном Эдуардовичем Вайно, с (премьер-министром) Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и, уже получив их позицию, обращаться к президенту Российской Федерации. Нам надо сформировать общую позицию, потому что это такое серьезное решение, и принимать его будет президент.

— Прежде вы говорили, что не видите необходимости переносить столицу округа. Что заставило вас сейчас изменить свое мнение? Какие задачи не выполнил Хабаровск в качестве столицы округа?

— Это предложение не связано с моей позицией, это связано с объективным развитием территории, нам важно видеть, куда стекаются инвестиции, где больше потенциал в будущем. Хабаровск — трудовой регион, я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае. Но там практически нет новых крупных инвестиционных проектов. Сейчас идет обсуждение строительства целлюлозно-бумажного комбината, вот, собственно, и все.

Пока не улучшилось положение дел в Комсомольске-на-Амуре, хотя мы вкладываем достаточно существенные средства в то, чтобы Комсомольск-на-Амуре поднялся с точки зрения условий жизни людей. Планировалось строить дороги, набережную, возвести инженерную школу, театр. Руководство области говорило о том, что в городе будет размещено производство комплектующих для производства самолетов, но ничего не возникло, пока ничего никуда не сдвинулось. Поэтому — да, в динамике ситуация довольно сильно изменилась, Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее. Наконец, мы все прекрасно понимаем, что именно Владивосток — это "восточные ворота" России.

— Те проблемы, о которых вы говорите, относятся к работе прежней администрации региона. Может быть, дать возможность новой администрации Сергея Фургала показать себя, а потом принимать окончательное решение?

— Возможность показать себя у новой администрации есть в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ничего не надо предоставлять. Естественно, мы будем смотреть за тем, как работа идет, но мы восточными воротами Хабаровск не сделаем.

Я не говорю о том, что нам необходимо немедленно принять это решение. Решение будет принимать президент России. Но если объективно положить преимущества этих субъектов на две чаши весов, то, что очевидно, перевешивает Приморье.

— Планируется ли привлекать администрацию Хабаровского края к дискуссии о переносе столицы округа во Владивосток?

— В дискуссии в этом формате, прежде всего, будут участвовать те лица, которых я назвал, — это руководитель правительства, руководитель администрации президента Российской Федерации, и в конечной инстанции — президент. Это же не вопрос голосования.

— Насколько в этом предложении имеет значение то, что сентябрьские губернаторские выборы в Хабаровском крае выиграл кандидат от оппозиции?

— Жители Хабаровского края, очевидно, выбрали того кандидата, которого сочли более достойным. Выборы прошли в строгом соответствии с законодательством. Я с уважением отношусь к волеизъявлению жителей Хабаровского края.

Кроме того, это предложение вношу не я. С моей стороны вносить такое предложение было бы не очень этично, ведь я должен одинаково поддерживать все территории Дальневосточного федерального округа. Но у исполняющего обязанности губернатора Приморья право бороться за свою территорию есть, и он, внося это предложение, абсолютно корректен. А с точки зрения логики и цифр я тоже не могу отрицать шансы Приморья ставить такой вопрос. У Приморья есть основания его поставить.

— Результаты сентябрьских выборов в Приморье и Хабаровском крае — это своего рода оценка местных жителей того, что делается для развития регионов…

— Мне так не кажется. Люди выбирают человека, выбирают личность. Когда они выбирают, верить ли этому человеку, они по выражению глаз оценивают, по уверенности, по целому ряду таких показателей, по которым вообще складываются отношения между людьми. Сегодня в моде слово "харизма".

Вы знаете, что в Магадане Сергея Носова поддержал 81% населения. Там что, федеральная политика другая или жить лучше, чем в Приморье? Я так не думаю. Просто Сергею Носову поверили, он смог доказать людям, что будет бороться за их интересы.

Поэтому я не считаю, что отношение людей к конкретной фигуре чиновника, политика надо каким-то образом интерполировать на отношение вообще к существующей вокруг жизни, к политике, в том числе и федеральной. Это отношение разное в регионах.

— Возможны ли кадровые перестановки в полпредстве по итогам сентябрьской избирательной кампании?

— Нет, за выборы кадровых решений не будет.

— Опишите, какие этапы должно пройти предложение о переносе столицы Дальневосточного федерального округа до того, как попадет на стол президенту.

— Дмитрий Анатольевич Медведев и Антон Эдуардович Вайно — это два человека, с которыми до разговора с президентом надо посоветоваться. Олег Кожемяко сейчас работает, не знаю, когда он приедет в Москву и проведет эти встречи. Но говоря о дальнейших этапах, если Антон Эдуардович отнесется к этому предложению с вниманием, то в регион будет направлена рабочая группа для изучения того, что необходимо сделать, сколько это стоит, какие ресурсы для этого потребуются, как сделать так, чтобы это не было просто формальным переездом чиновников, а привело к развитию Приморья. Для доклада президенту надо все это взвесить.

— В какие сроки может быть представлен доклад?

— Я думаю, что до конца года подготовить доклад президента вполне реально.

— И прийти к нему с этим докладом?

— Это уже от него зависит. Когда примет — тогда придет Олег Николаевич (Кожемяко). Это президент будет решать.

— Если продолжить тему развития, то как вы относитесь к идее присоединения Забайкалья к Дальневосточному федеральному округу или распространения на этот регион "дальневосточных" инструментов развития?

— Если вы спросите, есть ли у меня недозагруженное рабочее время, то я вам скажу, что нет. Но какое решение будет принято президентом, то я и буду исполнять. Никакой моей инициативы в этой части точно не возникнет.

Здесь разговор о распределении системы "дальневосточных" преференций на Забайкалье. Не важно, к какому полпредству будет относиться регион, важно — будет или не будет на этой территории система преференций. Уже пять лет на заседаниях комиссии по Дальнему Востоку эта тема поднимается.

Но это решение нельзя принять без полной имплементации во всю систему развития Дальнего Востока. Просто распределить преференции нельзя. Этим процессом надо управлять. Значит, должен работать Минвосток, должен работать заместитель председателя правительства. Если решение будет принято — буду заниматься дополнительными территориями.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]