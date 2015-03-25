Кожемяко рассказал Медведеву об обманутых дольщиках Приморья

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил врио главы Приморского края Олегу Кожемяко рассмотреть возможности по созданию дополнительных мощностей для строительства нового жилья. Об этом глава российского правительсва завил в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.

"Нужно посмотреть, каким образом создать новые дополнительные мощности для строительства жилья для всех категорий граждан: и для тех, кто пострадал от мошеннических схем, и для того, чтобы просто решать жилищную проблему, для того, чтобы реализовывать различные ипотечные продукты, включая (продукты) для молодых семей, для специалистов", — сказал Медведев на встрече с Кожемяко.

"Это, безусловно, важно в целом для сохранения потенциала Приморского края. Надеюсь, у вас это получится", — добавил он.

Кожемяко охарактеризовал жилищную проблему и проблему обманутых дольщиков как большую для региона. В крае таких вложившихся в жильё, которое было не достроено, около 4 тысяч. "Отсутствуют какие-либо вообще площадки для комплексной застройки", — добавил врио губернатора.

"Да, эту проблему я знаю, она исторически существует во Владивостоке и в некоторых других частях Приморского края. Просто нет свободных земель для жилищного строительства", — отреагировал премьер. Он попросил врио главы края рассказать план по решению такой проблемы.

Кожемяко отметил, что у властей есть ряд предложений по передаче земель, сегодня принадлежащих Дому.РФ, на которых нет застройки. "Можно было бы предоставить застройщикам эти территории, они бы взяли на себя часть проблем, в том числе и по дольщикам, мы бы эту ситуацию шаг за шагом решали. Мы ее сейчас будем решать и со стороны даже бюджета поддерживать по социальным аспектам", — добавил он, пояснив, что некоторые дома стоят с 1993 года, от 20 до 25 лет решается вопрос.

"Это огромная проблема. Мы подготовили материалы для того, чтобы вы дали соответствующие указания", — отметил Кожемяко.

"Это позволит решить проблему не только обманутых дольщиков, как я понимаю, но и в целом интенсифицировать темпы жилищного строительства для того, чтобы и эту задачу решить", — подчеркнул Медведев.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]