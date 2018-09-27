Кожемяко рассказа Медведеву о самых наболевших проблемах Приморья (стенограмма)

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олегом Кожемяко, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт правительства России.

Обсуждались, в частности, ход ликвидации последствий недавнего наводнения в крае, а также меры по недопущению таких происшествий в будущем. Глава региона также доложил Председателю Правительства о планах по интенсификации жилищного строительства.

Стенограмма встречи:

Д.Медведев: Олег Николаевич, Вы у нас бывалый губернатор, руководили разными субъектами Российской Федерации. Сейчас Вам доверено исполнять обязанности губернатора в Приморском крае. Край Вам этот хорошо знаком, потому что Вы родом оттуда, знаете там всё. Там есть и очень хорошие перспективы развития, и очень существенные проблемы, которые накоплены были за последние годы, даже десятилетия. На чём хотели бы сейчас сконцентрироваться? Имею в виду решение неотложных задач – знаю, что у вас есть реестр определённых приоритетов, которые вы считаете важным реализовать в ближайшее время.

О.Кожемяко: Да, Дмитрий Анатольевич, проблем действительно очень много, как Вы сказали, – в социальной сфере, здравоохранении, образовании. Мы их будем поэтапно решать на встречах с руководителями министерств. Сейчас необходимо завершить работу, связанную с ликвидацией последствий наводнения. По населённым пунктам очень много разрушенных дорог, есть ещё места, которые отрезаны от сообщения: не восстановлены мосты, людям приходится пользоваться переправами.

Д.Медведев: Сколько мостов разрушено?

О.Кожемяко: Порядка 600 мостов. Поэтому, конечно, необходима помощь федерального центра, и финансовая, с тем чтобы в установленном порядке, шаг за шагом восстанавливать мосты, дороги, потому что нет даже по многим населённым пунктам автобусного сообщения.

Конечно, это временные меры. Необходимо кардинально решать вопросы, особенно по ряду муниципальных образований, по ряду городов, таких как Уссурийск, Лесозаводск, Дальнегорск, Спасск-Дальний, – это строительство дамб и берегоукрепление.

Последние шесть лет Приморье подвергается наводнениям ежегодно. В этом году несколько раз было наводнение. Мы выделяем большие средства на выплату пострадавшим. Но самое главное, что люди уже теряют веру в то, что можно будет когда-нибудь защитить их от наводнений. Покидают насиженные места, потому что каждый год приходится восстанавливать свой дом.

Д.Медведев: Здесь должно быть рациональное решение, потому что в ряде случаев, может быть, и есть смысл подумать о том, чтобы где-то в другом месте строиться. То есть это должен быть комплексный план, связанный с угрозами наводнений, которые существуют, и мы их с вами административными актами не ликвидируем, естественно.

О.Кожемяко: Да, мы подготовили план по строительству водозащитных дамб, который позволяет прикрыть большую территорию Приморья, берегоукрепление провести по ряду муниципальных образований. Необходимо Ваше поручение Министерству природных ресурсов и Министерству финансов о выделении необходимых средств для строительства таких дамб. И в течение нескольких лет мы бы эту проблему кардинальным образом решили.

Кроме того, у нас большая проблема с жилищным строительством, очень много обманутых дольщиков. Их более 4 тысяч сейчас в реестре. И отсутствуют какие-либо площадки для комплексной застройки.

Д.Медведев: Да, эту проблему я знаю. Она исторически существует во Владивостоке и некоторых других частях Приморского края. Просто нет свободных земель для жилищного строительства. Как Вы предполагаете её решать?

О.Кожемяко: У нас есть ряд предложений по передаче земли, принадлежащей «ДОМ.РФ» (АИЖК), на которой нет застройки и где при комплексном подходе со стороны Минстроя России и администрации Приморского края можно было бы решить вопросы инфраструктуры. Можно было бы предоставить застройщикам эти территории. Они бы взяли на себя часть проблем, в том числе по дольщикам. И мы бы эту задачу шаг за шагом решали. Мы её и сейчас будем решать, со стороны бюджета поддерживать по социальным выплатам, потому что некоторые дольщики уже 20−25 лет решают свои вопросы.

Конечно, это огромная проблема. Мы подготовили материалы для того, чтобы Вы дали соответствующие указания и эти участки перешли в собственность администрации Приморского края.

Д.Медведев: Это позволит не только решить проблему обманутых дольщиков, как я полагаю, но и в целом интенсифицировать темпы жилищного строительства. Так?

О.Кожемяко: Да, это и программа «Молодая семья», и жильё для бюджетников и других граждан. Мы начали вводить элементы социальной ипотеки. Думаю, эту программу необходимо расширять, но без площадей это, конечно, невозможно сделать. И это было бы большим шагом в жилищном строительстве, в решении этих насущных вопросов.

Д.Медведев: Хорошо, давайте посмотрим. Действительно, эта проблема существует для Владивостока. И нужно посмотреть, каким образом создать новые, дополнительные мощности для строительства жилья для всех категорий граждан, в том числе тех, кто пострадал от мошеннических схем, – для того чтобы решать жилищную проблему, реализовывать различные ипотечные продукты, включая те, о которых Вы сказали, – для молодых семей, для специалистов. Это, безусловно, важно в целом для сохранения потенциала Приморского края. Надеюсь, что у вас это получится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]