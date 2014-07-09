Жители части Смоляниново 15 часов сидят без света

Жители улицы Партизанская в поселке Смоляниново Шкотовского района Приморья второй день лишены энергоснабжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сообщение, поступившее на WhatsApp компании.

По словам местных жителей, вчерашняя стихия, бушевавшая на юге Приморья, привела к обрыву провода энергосети. На все просьбы к энергетикам ликвидировать аварию следует ответ, что данная электросеть выкуплена частным лицом, которое и должно заниматься восстановление энергопитания. При этом, как связаться с этим "лицом" никто не знает. Люди в отчаяние и не знают, куда жаловаться и кто им может помочь.

"Вести:Приморье" надеются, что власти Шкотовского района, поселка Смоляниново обратят внимание на эту публикацию и окажут скорую помощь своим землякам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]