"Секретные файлы" : подполковник Хопта разгромил автомобильную мафию Уссурийска

Подполковник полиции Сергей Хопта, заместитель начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по городу Уссурийску, удостоен благодарности Министра внутренних дел Российской Федерации. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

Награду вручил генерал-майор полиции Николай Афанасьев на торжественном собрании УМВД России по Приморскому краю.

За плечами Сергея Хопта больше двух десятилетий службы в органах внутренних дел. Служить начинал в оперативных подразделениях Управления внутренних дел Сахалинской области. В 2009 году за выполнение специального оперативного задания ему досрочно присвоено специальное звание подполковника милиции.

В настоящее время заместителя начальника полиции занимается организацией работы оперативных подразделений отдела МВД России по городу Уссурийску по выявлению и раскрытию преступлений. Его ценят как мудрого наставника и справедливого руководителя. Опыт работы подразделения рекомендован к распространению в Приморском крае.

На счету подполковника сотни раскрытых преступлений. Не так давно он лично руководил операцией по задержанию организованной группы, занимающейся кражами автотранспорта на территории Уссурийского городского округа. Доказана причастность членов группы к семнадцати фактам хищений автомобилей.

Четыре раза подполковнику Хопта доводилось проходить службу в особых условиях на Северного Кавказа.

За успехи в охране общественного порядка и борьбе с преступностью Сергей Степанович удостоен медалями МВД России «За охрану общественного порядка», «За отличие в службе» 1,2,3-й степени, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», неоднократно поощрялся Министром внутренних дел Российской Федерации и руководством краевого УМВД.

Однако, по словам подполковника полиции, самая ценная награда – это дружная и крепкая семья. В семье руководителя подрастает маленькая дочь, двое сыновей. Все свободное от работы время Сергей старается посвящать семье.

Увлекается военно-прикладными видами спорта, спортивным ориентированием на местности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]