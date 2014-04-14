Хабаровчане "набросились" с критикой на идею переноса столицы ДФО во Владивосток

Вопрос переноса центра Дальневосточного Федерального округа во Владивосток не должен быть инструментом выборного процесса регионального уровня, считает депутат Государственной думы от Хабаровского края Борис Гладких. Парламентарий отметил, что в данный момент есть масса более серьезных и насущных вопросов, на которые следует обратить внимание. Об этом "Вести:Приморье" собщила помощник хабаровоскго депутата Алина Снитко.

Хабаровский депутат очень ехидно раскритиковал идею переноса столицы ДФО во Владивосток.

Центры федеральных округов были определены в 2000 году Указом Президента №849 от 13 мая. И для того, чтобы изменить такой серьезный документ, как Указ Президента должны быть более веские основания, чем проведение международных форумов и возросший при поддержке федерального центра экономический потенциал, считает депутат. Собственно возросший потенциал и международный форум нельзя отнести к заслугам органов власти региона, отметил депутат. Перед раскруткой данного вопроса стоит обратить внимание и на то, какие последствия повлечет смещение центра, считает Борис Гладких.

"В Хабаровске находятся дальневосточный военный округ, Управление ДВЖД, Полпредство, определены транспортные и экономические связи, на стадии проработки ряд инвестиционных проектов, строится аэропортовый комплекс. Определенно ничего не произойдёт, если центр ДФО останется на своём месте. А вот к каким последствиям приведёт перенос центра округа? Определенно это может потянуть за собой ряд бюджетных обязательств. Думаю, было бы целесообразнее разделить полномочия, определить приоритеты и развивать имеющийся потенциал городов", - сообщил Борис Гладких.

Депутат считает, что в данный момент нужно заниматься реальными проблемами, а не в рамках предвыборной кампании разжигать спор между жителями двух регионов. К тому же, при принятии подобных решений необходимо учитывать, в первую очередь, мнение населения.

"Большинство граждан оценивают территорию в первую очередь не по статусу, который есть у муниципального образования, а по уровню жизни. По инфраструктуре, благоустройству, возможности устроиться на работу. Я сомневаюсь, что у жителей Владивостока настолько все хорошо, что им не хватает только статуса столицы Дальневосточного федерального округа", - комментирует депутат.

По мнению Бориса Гладких, если отложить обсуждение данного вопроса, ничего не изменится в развитии регионов.

Также нельзя исключать и возможный рост социальной напряженности среди населения проживающего на территории Хабаровского края, сообщил депутат.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко предложил столицу Дальнего Востока перенести во Владивосток. Его поддержал полпред в ДФО Юрий Трутнев. Губернатор Хабарвоского края Сергей Фургал, наооброт, выступил против переноса столицы ДФО во Владивосток.

Ваше отношение к заявлению хабаровского депутата: - его аргументы мне понятны и я их полностью поддерживаю - аргументы понятны, но они не убедили меня, что перенос столицы ДФО во Владивосток нецелесообразен -ничего другого от хабаровского депутата не ожидал, ему надо "нравится" жителям Хабаровска -историческая справедливость важней политической коньюктуры: истинная столица Дальнего Востока - Владивосток -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]