Сотрудники транспортной полиции перекрыли межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков на Дальний Восток

Оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО на железнодорожном вокзале города Хабаровска задержан пассажир, прибывший из Москвы, у которого в чемодане обнаружены полиэтиленовые пакеты с наркотическим веществом - N-метилэфедроном общей массой свыше 10 килограммов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморкому краю, партию наркотических средств и крупную денежную сумму задержанный получил от своего знакомого, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств через интернет-магазин. По его заданию, мужчина должен был доставить запрещенное вещество на Дальний Восток и разместить в тайниках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

Следователями СЧ УТ МВД России по ДФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны еще пятеро подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств в возрасте от 25 до 29 лет. При обысках по месту жительства троих из них обнаружены упаковочные пакеты с логотипом интернет-магазина, весы и ещё свыше девяти килограммов синтетического наркотика. В Курской области полицейские задержали основного межрегионального курьера.

В отношении четверых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]