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Сотрудники транспортной полиции перекрыли межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков на Дальний Восток

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО на железнодорожном вокзале города Хабаровска задержан пассажир, прибывший из Москвы, у которого в чемодане обнаружены полиэтиленовые пакеты с наркотическим веществом - N-метилэфедроном общей массой свыше 10 килограммов. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморкому краю, партию наркотических средств и крупную денежную сумму задержанный получил от своего знакомого, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств через интернет-магазин. По его заданию, мужчина должен был доставить запрещенное вещество на Дальний Восток и разместить в тайниках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

Следователями СЧ УТ МВД России по ДФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны еще пятеро подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств в возрасте от 25 до 29 лет. При обысках по месту жительства троих из них обнаружены упаковочные пакеты с логотипом интернет-магазина, весы и ещё свыше девяти килограммов синтетического наркотика. В Курской области полицейские задержали основного межрегионального курьера.

В отношении четверых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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