Два моряка с задержанного в Южной Корее российского судна "Палладий" вернулись домой

10 октября вечером во Владивосток вернулись два человека - второй помощник и моторист. Остальные члены экипажа находятся на борту, четверо - ждут суда в СИЗО, - сообщет "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"По смене экипажа пока информации нет. Есть вероятность, что будут менять по несколько человек. В случае, если Южная Корея заберет судно, в таком случае экипаж будет репатриирован", - добавил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

17 октября в Южной Корее состоится первое судебное заседание по делу российских моряков с танкера "Палладий", задержанного в конце августа за попытку самовольного выхода из порта Пусан. Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. В настоящее время капитан, матрос, моторист и судовладелец, который был на борту в момент происшествия, находятся под стражей за незаконный выход из порта и оказание сопротивления властям в ожидании судебного решения.

По информации одного из моряков, "Палладий" за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]