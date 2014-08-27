10 октября в столице Приморья прошла самая крупная в этом году — ярмарка вакансий. «Смотрины» для соискателей утроили в здании Владивостокского цирка. Руководители предприятий края предлагают более 3 тысяч рабочих мест в сфере здравоохранения, нефтяной, строительной, рыбоперерабатывающей отрасли.

Спрос на сотрудников у приморских работодателей оказался настолько велик, что для ярмарки нашли площадку посвободней. На двух этажах владивостокского цирка - настоящий «парад» специальностей! Более 100 крупных компаний края предлагают решить проблему трудоустройства всем, кто в этом нуждается!

Елена Штылина, корреспондент: «Ярмарка вакансий во Владивостоке на этот раз выглядит как настоящий праздник! И действительно, найти работу достойную и по душе — важное событие в жизни каждого. И здесь — возможности выбора впечатляют — более 3,5 тысяч рабочих мест!»

Большинство приморцев ищут более высокую оплату труда и лучшие условия, по сравнению с теми, что были на предыдущей работе. Многие думают о перспективах продвижения по службе.

Полина Морозова, соискатель: «Я ищу работу со свободным графиком, хорошо оплачиваемую, с возможностью развиваться и возможностью общаться с людьми».

Узнать об имеющихся в компаниях возможностях или о программах для молодых специалистов здесь можно из первых уст. А еще полезно лично познакомиться с работодателями и тут же пройти экспресс-собеседование.

Татьяна Синицина, начальник пресс-службы управления Росгвардии по Приморскому краю: «Мы представляем одно из своих подразделений вневедомственной охраны. Мы можем предложить соискателям полный соцпакет, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, бесплатный, ежегодный проезд и первоначальный старт заработной платы — от 35 тысяч рублей».

Как пройти бесплатное профобучение или открыть собственное дело при поддержке краевого бюджета — подробно рассказывают представители краевой службы занятости населения.

Марина Фурсова, директор Приморского центра занятости населения: «Здесь оказывается финансовая помощь в виде 58800 рублей на открытие собственного дела, также компенсируются затраты на его открытие».

Повысить шансы на успех при собеседовании помогают и приглашенные предприниматели и психологи. На мастер-классах они говорят о важных вещах, например, о науке общения с работодателями или правилах составления резюме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]