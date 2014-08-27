Более 3 тысяч рабочих представили предприятия края на ярмарке вакансий во Владивостоке. Видеорепортаж Елены Штылиной
10 октября в столице Приморья прошла самая крупная в этом году — ярмарка вакансий. «Смотрины» для соискателей утроили в здании Владивостокского цирка. Руководители предприятий края предлагают более 3 тысяч рабочих мест в сфере здравоохранения, нефтяной, строительной, рыбоперерабатывающей отрасли.
Спрос на сотрудников у приморских работодателей оказался настолько велик, что для ярмарки нашли площадку посвободней. На двух этажах владивостокского цирка - настоящий «парад» специальностей! Более 100 крупных компаний края предлагают решить проблему трудоустройства всем, кто в этом нуждается!
Елена Штылина, корреспондент: «Ярмарка вакансий во Владивостоке на этот раз выглядит как настоящий праздник! И действительно, найти работу достойную и по душе — важное событие в жизни каждого. И здесь — возможности выбора впечатляют — более 3,5 тысяч рабочих мест!»
Большинство приморцев ищут более высокую оплату труда и лучшие условия, по сравнению с теми, что были на предыдущей работе. Многие думают о перспективах продвижения по службе.
Полина Морозова, соискатель: «Я ищу работу со свободным графиком, хорошо оплачиваемую, с возможностью развиваться и возможностью общаться с людьми».
Узнать об имеющихся в компаниях возможностях или о программах для молодых специалистов здесь можно из первых уст. А еще полезно лично познакомиться с работодателями и тут же пройти экспресс-собеседование.
Татьяна Синицина, начальник пресс-службы управления Росгвардии по Приморскому краю: «Мы представляем одно из своих подразделений вневедомственной охраны. Мы можем предложить соискателям полный соцпакет, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, бесплатный, ежегодный проезд и первоначальный старт заработной платы — от 35 тысяч рублей».
Как пройти бесплатное профобучение или открыть собственное дело при поддержке краевого бюджета — подробно рассказывают представители краевой службы занятости населения.
Марина Фурсова, директор Приморского центра занятости населения: «Здесь оказывается финансовая помощь в виде 58800 рублей на открытие собственного дела, также компенсируются затраты на его открытие».
Повысить шансы на успех при собеседовании помогают и приглашенные предприниматели и психологи. На мастер-классах они говорят о важных вещах, например, о науке общения с работодателями или правилах составления резюме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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