Девушка чуть не утонула у популярного туристического места во Владивостоке (видео)

В воскресенье, 7 октября, во Владивостоке на острове Русский пришлось спасать человека, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @blog_vladivostok.

Драматические события попали на видео. Девушку стало уносить в море у мыса Тобизина. В этот день дул сильный ветер, наблюдался нагон волны. Однако молодому человеку удалось спасти девушку и самому выбраться из воды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]