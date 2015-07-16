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Девушка чуть не утонула у популярного туристического места во Владивостоке (видео)

Девушка чуть не утонула у популярного туристического места во Владивостоке (видео)

В воскресенье, 7 октября, во Владивостоке на острове Русский пришлось спасать человека, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @blog_vladivostok.

Драматические события попали на видео. Девушку стало уносить в море у мыса Тобизина. В этот день дул сильный ветер, наблюдался нагон волны. Однако молодому человеку удалось спасти девушку и самому выбраться из воды.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Денис / Сегодня, 13:07
    № 1  
     

    Свинку пепе унесло в море

    [ Цитировать ]







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